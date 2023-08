Una estrella del fútbol mundial sorprendió con un mensaje en las redes: “Qué golazo de San Lorenzo”

El mensaje de Luis Suárez para Adam Bareiro

San Lorenzo sigue dando de qué hablar en la Copa Sudamericana. Pese a atravesar una crisis económica, el conjunto de Boedo, de la mano de Rubén Darío Insúa, se convirtió en un hueso duro de roer y en uno de los aspirantes a quedarse con el certamen internacional.

Te puede interesar: San Lorenzo derrotó 1-0 a San Pablo y buscará el boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Brasil

Luego de avanzar como escolta de Fortaleza de Brasil (dejó en el camino a Palestino de Chile y a Estudiantes de Mérida de Venezuela) y eliminar a Independiente Medellín de Colombia en 16avos, abrió en el estadio Pedro Bidegain su dura llave de octavos de final contra San Pablo de Brasil, otro de los principales candidatos a quedarse en el torneo internacional producto de su gran inversión en el mercado de pases (sobresalen los arribos del delantero brasileño Lucas Moura y el colombiano James Rodríguez).

El Ciclón pisó fuerte en su casa para quedarse con una victoria por 1 a 0 gracias a un tanto del paraguayo Adam Bareiro, quien una vez finalizado el partido supo que recibió un inesperado mensaje por parte de uno de los máximos goleadores en actividad: el uruguayo Luis Suárez.

Te puede interesar: James Rodríguez no podrá jugar la Copa Sudamericana con São Paulo: explicamos cuál es la razón

El atacante de Gremio de Brasil utilizó sus redes sociales tras ver el tanto que anotó el conjunto azulgrana ante los paulistas. “Qué golazo de San Lorenzo y qué jugador Adam Bareiro”, escribió el Pistolero, de brillante carrera en Europa tras defender las camisetas de equipos como Liverpool, Barcelona, Ajax y Atlético de Madrid.

La respuesta de Bareiro al elogio de Luis Suárez

El futbolista paraguayo no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecerle a Suárez sus palabras e invitarlo a que se sume a las filas de San Lorenzo: “Hola Lucho, ¿qué tal? Te saluda Adam Bareiro. Solamente agradecerte por el mensaje que me mandaste. La verdad que me pusiste muy contento, es algo que no me lo imaginaba nunca. Sos uno de mis ídolos, sos un excelente profesional, que ganó todo en esta profesión que amamos. Es un orgullo muy grande, una felicidad inmensa el mensaje que me mandaste. Te esperamos por el Bidegain para que vengas a disfrutar algún partido de fútbol y, por qué no, vestir la casaca del Ciclón”.

Te puede interesar: La respuesta de Nacional tras la llegada de Cavani a Boca Juniors que generó la reacción de Luis Suárez

Aunque todo hace indicar que una vez finalice la temporada Luis Suárez dejará el club de Porto Alegre para mudarse al Inter Miami y sumarse al equipo de sus amigos Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, vale destacar que el Pistolero reconoció públicamente su simpatía por el conjunto de Boedo. “Siempre dije que desde chico agarré la época que San Lorenzo ganaba todo. Me llamaba la atención la época del Beto Acosta, Bernardo Romeo, el Pipi Romagnoli, Pipa Estévez. Veía toda esa generación de chico y me gustaba verlo. También estaba el Pampa Biaggio e imitaba al Beto Acosta. Lo mirábamos mucho en esa época”, manifestó en su momento.

El mensaje de San Lorenzo para Luis Suárez.

San Lorenzo, en caso de avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se medirá ante el vencedor del cruce que protagonizan Ñublense de Chile y Liga de Quito (en la ida el conjunto ecuatoriano se impuso en condición de visitante gracias a un tanto de Paolo Guerrero).

Seguir leyendo: