Se confirmó la fecha y sede de la Intercontinental Sub 20 que Boca Juniors jugará ante AZ Alkmaar

La Intercontinental Sub 20 se disputará este año en Buenos Aires

A través de un comunicado oficial, la Conmebol confirmó la sede y fecha de la Intercontinental Sub 20 que disputarán este año Boca Juniors y AZ Alkmaar, campeones continentales de la categoría. Mientras el Xeneize derrotó a Independiente del Valle en la final de la Libertadores que se llevó a cabo en Chile, el conjunto neerlandés derrotó 5-0 al HNK Hajduk Split de Croacia en la final de la Champions juvenil, en Suiza.

Te puede interesar: Boca Juniors prepara otro golpe en el mercado: está por fichar a un ex jugador de River

La fecha programada es el sábado 9 de septiembre y la sede confirmada fue Buenos Aires. En la Ribera esperan que el calendario del plantel profesional quede definido para evaluar la posibilidad de ofrecer a la Bombonera como escenario para el match (anunciaron públicamente la intención de albergar el match). Cabe recordar que esta será la segunda edición del trofeo que une a dos continentes, ya que el año pasado Benfica venció 1-0 a Peñarol en el mítico Centenario de Montevideo.

Desde la Conmebol informaron: “Este es un torneo a un solo partido y en el que esta generación le mostrará al fútbol que los jóvenes campeones de hoy son el futuro del fútbol mundial. Este encuentro intercontinental es una oportunidad única para que la nueva generación de futbolistas muestre su aspiración de convertirse en sucesores del fútbol internacional, y pretende alentar a las siguientes generaciones a perseguir sus sueños, desde la audacia e intrepidez que caracteriza a los jóvenes campeones de hoy y a las leyendas del futuro. El estadio y horario en el que se disputará el encuentro intercontinental serán anunciados próximamente, así como en que plataformas podrá ser visualizado el partido”.

El Xeneize derrotó 2-0 a Independiente del Valle y se consagró campeón en Chile

Los dirigidos por Sergio Rudman, que se impusieron 2-0 frente a los ecuatorianos, contarían entonces con la posibilidad de jugar en casa y con el público a favor. Para muchos hinchas nostálgicos, será el regreso de Boca a esta final, que a nivel mayores supo ganar tres veces (1977 vs. Borussia Mönchengladbach, 2000 vs. Real Madrid y 2003 vs. Milan). En esta oportunidad serán los juniors, ante el campeón de la UEFA Youth League para menores de 19 años.

Te puede interesar: El minuto clave del triunfo de Boca: del penal por mano de Benedetto a la atajada de Chiquito Romero

El rival del elenco argentino aplastó 5-0 al Hajduk Split de Croacia en la final de la Champions juvenil que se disputó el 24 de abril en el Stade de Genève. Los jóvenes neerlandeses hicieron una campaña impresionante eliminando en octavos de final al Barcelona (3-0), en cuartos al Real Madrid (4-0) y en semifinales al Sporting Lisboa por penales tras igualar 2-2. Curiosamente el AZ Alkmaar fue el equipo al que fue transferido Sergio Chiquito Romero (actual arquero de Boca) desde Racing en el inicio de su carrera profesional.

Seguir leyendo: