Cristiano Ronaldo salvó al Al-Nassr con un gol sobre el final para evitar la eliminación en fase de grupos de la Copa de Campeones Árabe

La máxima figura del equipo salió en rescate de sus compañeros para señalar el tanto del empate ante Zamalek

Lionel Messi fue la figura excluyente en la clasificación del Inter Miami en la Leagues Cup con un doblete en la victoria 3-1 ante Orlando City y parecía acortar distancias con Cristiano Ronaldo en la tabla de los máximos goleadores de la historia, pero la estrella del Al-Nassr demostró su vigencia con una destacada actuación con su equipo para impedir la eliminación en fase de grupos de la Copa de Campeones Árabe.

Más allá de que las fases preliminares de la competición habían comenzado en marzo pasado, The International tenía el boleto garantizado para participar en una de las cuatro zonas de cuatro equipos cada una. Compartió el Grupo C con su coterráneo Al-Shabab, Monastir de Túnez y Zamalek de Egipto. Luego de ingresar desde el banco en el debut con igualdad sin goles frente al primer rival, CR7 afrontó el duelo como parte de la alineación inicial en el triunfo 4-1 ante los segundos y llegaba a la última fecha con la obligación de no dejar escapar puntos ante un rival directo.

Esa necesidad chocó contra una situación impensada por el tanto convertido por Ahmed Sayed Zizo de penal a los ocho minutos del complemento. Esa anotación dejaba afuera de manera prematura al subcampeón de la Saudi Pro League, que contó con el europeo entre los titulares. Bajo este escenario, el entrenador Luis Castro realizó distintas modificaciones para remontar las acciones. Entre los cambios se destacó el estreno de Sadio Mané con esta camiseta en su ingreso por Abdulaziz Al-Aliwa.

A solo tres minutos para llegar al tiempo reglamentario, la eliminación dejaba de ser un escenario posible para transformarse en una realidad latente con uno de los favoritos al título hasta que Ghislain Konan profundizó un avance sobre el costado izquierdo con un centro a la cabeza del Bicho. El atacante de 38 años impactó la pelota con un potente cabezazo en el área chica para señalar la igualdad final y definir el agónico pasaje entre los ocho mejores del certamen.

El máximo goleador histórico de la selección de Portugal marcó por segunda vez consecutiva y acumula 16 festejos sumado a 2 asistencias en 22 partidos jugados desde su arribo en los últimos días de 2022. Será una pieza fundamental para Al-Nassr con el objetivo de ilusionarse frente a una potencial final, cuya fecha será el 12 de agosto, pero antes deberá sortear un duro escollo: enfrentará el próximo domingo desde las 12 (hora argentina) al Raja Casablanca de Marruecos, vigente campeón de la última edición.

Con su testazo, Cristiano Ronaldo acumula 841 goles en 1172 encuentros oficiales y es el jugador récord en festejos por delante del austriaco Josef Bican y Messi, quien ahora se coloca a 29 celebraciones del ex jugador del Manchester United y Real Madrid, entre otras instituciones.

