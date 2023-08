Del llanto en el himno al regalo a un fanático: la emoción de Banini en su último partido con la selección argentina

La emoción de las jugadoras de Argentina en el himno previo al partido con Suecia en el Mundial

Fue un partido especial para algunas de las jugadoras de la selección argentina. Varias de las históricas de la Albiceleste pudieron haber disputado su último encuentro con la celeste y blanco, y fue por eso que al momento de escuchar el himno nacional antes de la derrota (0-2) ante Suecia por el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, brotó la emoción.

La que no pudo evitar lagrimear desde el inicio fue Estefanía Banini. Una de las banderas del equipo, la líder desde el aspecto futbolístico, y de las más experimentadas, fue seguida por las cámaras de la transmisión oficial y se mostró visiblemente conmovida junto al resto de sus compañeras de seleccionado.

Una vez que se terminó el encuentro, la experimentada futbolista hizo un balance del torneo. “La verdad que fue un partdo difícil, contra una gran potencia, no sé si era como lo esperaba, evidentemente queríamos ganar y pasar”, expresó.

Además, se refirió a lo que se viene para la Selección, ya sin ella dentro del campo de juego. “Creo que estamos mostrando el camino, enfrentando bien a este tipo de rivales. Ahora quedan un montón de generaicones por delante que sé que van a defender esta camiseta con sus vidas”.

Acto seguido, confirmó su despedida con la camiseta de Argentina. “Estoy orgullosa y feliz, obviamente triste por tener que dejar la celeste y blanca. Es muy dificl hablar por los años que perdí, por la lucha, pero estoy orgullosa del camino que recorrí con la celeste y blanca. Sé que se está creciendo, me toca irme, pero estoy tranquuila porque vienen chicas que lo van a dejar todo y tienen un talento increíble”.

El discurso de Portanova tras la eliminación de Argentina en el Mundial

“No sé si soy ídola, pero estoy muy contenta que las generaciones que vienen tengan otro camino, que lo tengan un poco mas limpio. Que puedan llegar mas lejos y tengan otra prepaaracion, me pone orgullosa”, agregó Estefanía.

La oriunda de Mendoza es la única futbolista argentina de la historia que fue elegida en el once ideal de FIFA en los premios The Best por su actuación durante la temporada 2020-2021. En la antesala a la Copa del Mundo, fue vital en la definición de la Copa de la Reina contra el Real Madrid para que el Aleti se quede con el título.

Sobre cuál es el legado que ella dejo en el seleccionado, Banini fue contundente en su mensaje: “Es pasión por esta camiseta, mucha lucha. Nos hemos enfrentando a muchas discriminaciones, abuso de poder y demás. Creo que esa lucha de la mujer argentina es el legado que tratamos de dejar”.

Por último, agregó. “Creo que se está dando que muchas chicas puedan tener las mismas oportunidades que los hombres. Ojalá que se les abran las puertas, que empiecen a tener una formacion a temprana edad. Que tengan grande profesionales y las acompañen en este proceso para que las puedan formar”.

Una vez que se acabó el encuentro, la número 22 fue a saludar a los fanáticos en una de las tribunas. Es más, recibió una camiseta de parte de los hinchas argentinos, que le pidieron autógrafos a uno de los puntos altos del combinado nacional.

Más allá de Banini, otra que vivió de una manera especial el momento del himno fue Yamila Ródriguez. La ex jugadora de Boca Juniors, que actualmente milita en el Palmeiras, intentó contener las lágrimas abrazada junto al resto de las suplentes. Camila Gomes Ares también lagrimeó a pesar de tener un gesto de concentración pura al ser enfocada por la TV.

Más allá de la derrota por dos goles de diferencia ante las europeas, hay que destacar que el combinado nacional volvió a ser protagonista de una Copa del Mundo por cuarta ocasión en su historia. Después de la caída ajustada ante Italia (0-1), el conjunto de Germán Portanova logró un heróico empate ante Sudáfrica después de ir dos goles abajo. De la mano de un espectacular tanto Sophia Braun desde afuera del área, y un desvío de cabeza de Romina Núñez, las chicas lograron en cinco minutos poner el 2-2 definitivo.

Ahora, será tiempo de evaluar el proceso y continuar con la mejoría en el juego que mostró el equipo. Varias dirán adiós y otras nuevas futbolistas se sumarán de cara a lo que será el nuevo objetivo del seleccionado: la Copa del Mundo 2027.

Las lágrimas de Banini durante el himno

