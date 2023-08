Las tres fechas claves que podrían determinar el rumbo de la tensa novela entre Kylian Mbappé y el PSG

Mbappé y PSG tienen dos posturas diferentes de cara al final del período de fichajes (Europa Press)

Así como sucedió hace un año, la incertidumbre sobre el futuro de Kylian Mbappé volvió a acaparar la atención de los principales medios deportivos europeos. Mientras que en la temporada pasada el francés informó a último momento que iba a renovar con el PSG, ahora la situación parece que no va a terminar de la misma manera.

Este martes 1 de agosto venció el plazo que tenía el delantero para activar la renovación automática de su contrato hasta 2025 y, con esa decisión, dejó en claro su intención de finalizar su acuerdo en julio del 2024 y marcharse como agente libre, una opción que se niega a aceptar la entidad del cuadro parisino, ya que si sucede significaría que dejarían ir gratis a su principal referente.

Teniendo en cuenta este panorama, Al Khelaifi y compañía tomaron una drástica decisión al no incluir al futbolista en la gira por el continente asiático y aceptar una propuesta del Al Hilal para negociar directamente con el joven de 24 años, quien rechazó la oferta.

Ahora, a menos de un mes para el cierre del libro de pases, aparecen tres fechas en el horizonte que serán claves en el desarrollo de esta novela que tiene en vilo a todo un continente.

Mbappé no activo la renovación automática en su contrato (AP)

12 de agosto

En el caso de que todo continúe como hasta ahora, ese día el PSG debutará en la Ligue 1 ante el Lorient y los focos estarán puestos en si el francés ocupará un lugar en el once inicial de Luis Enrique o verá el partido desde las gradas. Hay que remarcar que Mbappé no formó parte de la gira asiática y su primer contacto con el ex técnico del Barcelona será el 7 de agosto, en el primer entrenamiento del plantel de cara al inicio de la temporada.

1 de septiembre

En 30 días cerrará el libro de pases en Europa que abrió el 10 de junio y, de permanecer en el equipo, significa que el PSG no logró su cometido de venderlo para hacer caja a menos que el futbolista decidiera ir a una liga de un país exótico, como por ejemplo la de Arabia Saudita, cuya ventana de transferencias cierra el 20 de septiembre. Una opción que descartó recientemente.

4 de septiembre

Tras el cierre del libro de pases, el club parisino tendrá que presentar la lista de convocados para disputar la Champions League tres días más tarde. Será para ese momento cuando tengan que tomar la decisión de incluirlo o no entre los jugadores que van a disputar la máxima competencia europea a nivel clubes.

“Si el presidente Nasser Al-Khelaïfi y la directiva del club desean enviarlo a las gradas hasta que haya prorrogado, privar a Kylian Mbappé de la Champions durante la primera mitad de la temporada sería un acto fuerte para afirmar la importancia de la institución del PSG”, sentenció el periódico francés RMC Sports.

