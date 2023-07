“Prima de fidelidad”: la millonaria cláusula contrarreloj que PSG deberá pagarle a Mbappé

La relación entre Mbappé y el presidente del PSG parece estar en su momento más crítico (Foto: Reuters)

Los planes del París Saint Germain cambiaron rotundamente en el momento que Kylian Mbappé no fue incluido en la gira asiática de pretemporada. La amenaza de que el delantero francés se vaya libre en junio de 2024 cada vez es mayor y el actual campeón de la Ligue 1 quiere conseguir rédito económico a toda costa. Mientras en la alta cúpula del cuadro de la capital creen que un acuerdo personal con el Real Madrid existe, el club está a horas de tener que pagarle a Kiki una gran suma de dinero.

En el instante que arranque el 1 de agosto, expirará la cláusula unilateral de renovación hasta 2025. Vale recordar que la Tortuga le hizo saber a la dirigencia del PSG que no iba a activar dicho apartado de su contrato a través de una carta a principios de año, la cual no cayó para nada bien en su presidente Nasser Al Khelaifi. Como si fuera poco, el cuadro parisino deberá sacar la billetera para abonarle 40 millones de euros de los 60 totales que acordó en su momento en relación a la prima de fidelidad y lo pagará en varias cuotas a lo largo de la temporada.

La realidad es que la institución francesa buscó ahorrarse dicha cifra a toda costa y, en el momento que Mbappé confirmó que su intención no es continuar en el club, la desesperación por venderlo creció de manera exponencial. Uno de los interesados en los servicios de Kylian fue el Al-Hilal que presentó sobre la mesa del París Saint Germain una oferta de 300 millones de euros que convenció con creces a la alta cúpula pero que rápidamente Kiki desestimó al no querer saber nada con jugar en Arabia Saudita.

Kylian lentamente se acerca al Real Madrid (Foto: Reuters)

En paralelo al conflicto legal, el delantero se sigue manteniendo físicamente junto a los descartados por Luis Enrique en el campo de entrenamiento en Poissy. Además, siempre que apareció públicamente fue con una sonrisa en el rostro y dispuesto a pasar el rato con los fanáticos sacándose fotos o firmando autógrafos. Aunque desde el PSG buscan el vacío legal para demostrar que la “fidelidad” de Mbappé no es real con el club ya que sus intenciones es irse y así ahorrarse los 80 millones de euros, las actitudes del futbolista son la otra cara de la moneda.

“Dejar salir al mejor jugador del mundo gratis es una opción que no contemplamos. Si no renueva, le enseñaremos la puerta de salida”, explicó Nasser y su equipo, que mantiene la postura de que Kiki no sume minutos en la temporada si no decide renovar. El tiempo corre y las charlas con el Liverpool se intensificaron en los últimos días. La pesadilla del PSG está a apenas un año y ver a su goleador estrella con la camiseta del Real Madrid a cambio de cero euros es algo que mantiene aterrorizados a los dirigentes.

