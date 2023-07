Sebastián Villa faltó al entrenamiento de Boca Juniors: los detalles de la disputa legal

Sebastián Villa, cada vez más lejos de Boca Juniors (Télam)

Sebastián Villa agravó su conflictiva situación en Boca Juniors: faltó al último entrenamiento y se considera jugador libre. Luego de retomar las labores la semana pasada después de tomarse licencia y afincarse algunas semanas en su país (tras el fallo judicial en el que resultó culpable en el caso de violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés), ahora se ausentó pese a estar citado para trabajar con el resto de sus compañeros y su futuro es una incógnita.

El colombiano de 27 años, quien fuera ponderado por Juan Román Riquelme como el mejor del fútbol argentino hace algún tiempo, quedó bajo la lupa al recibir más de dos años de cárcel en un fallo que sigue en suspenso por la apelación de sus abogados. La institución de la Ribera decidió dar un corte a su situación dentro del plantel y, aunque no le impidieron seguir trabajando con sus compañeros para respetar sus derechos laborales, informaron que ya no sería más tenido en cuenta por el cuerpo técnico en partidos oficiales.

Así es que el ex Deportes Tolima, que disputó su último encuentro contra Arsenal en Sarandí a principios de junio (derrota 1-0), ahora presiona para conseguir la libertad de acción y así negociar con otros clubes. Hay que recordar que tiene vínculo con el Xeneize hasta fines de 2024 y hasta el momento ninguna de las propuestas que acercaron sus representantes contentaron al Consejo de Fútbol para dejarlo ir.

Según el periodista César Luis Merlo, Villa dio por rescindido su contrato con Boca y ya no volverá a entrenarse en el Predio de Ezeiza. “Adujo que no lo reincorporaron con el grupo y que no le permitieron jugar; el club lo demandará ante la FIFA por incumplimiento y su futuro se resolverá por la vía legal”, se informó.

En los últimos días se rumoreó que en Boca hasta pensaban en extenderle el contrato para luego negociarlo en el mercado, aunque da la sensación de que esa tratativa será inviable. Fuentes que acuden asiduamente a Brandsen 805 le confiaron a este medio que Riquelme está muy molesto con la actitud que tomó el futbolista: tanto él como el resto de los integrantes del Consejo sienten que sus acciones no coinciden con el respaldo que la dirigencia le brindó en todo momento.

Además, el antioqueño echó leña al fuego al compartir una foto con su compañero Jan Hurtado, que también está apartado del plantel xeneize por no ser tenido en cuenta por Jorge Almirón y le generó inconvenientes a la CD por demorar su respuesta ante un par de ofertas de préstamos que impidió que Boca liberara un cupo de extranjero para acelerar la contratación de algún refuerzo (los cañones están apuntados a Edinson Cavani). Es más, el CdF apuró la rescisión de contrato del paraguayo Óscar Romero ya que el venezolano dilata su contestación ante el interés de Liga de Quito.

¿Cuáles son los posibles desenlaces para Villa? Si en el corto o mediano plazo la FIFA falla a favor de Boca, lo intimarán para que reanude su trabajo en la institución o será penado por incumplimiento y se expondrá a una sanción a nivel global (es decir, no podrá jugar en ninguna parte). Si en la Justicia reconocen la marginación por parte de la institución, entonces Villa podría quedar con el pase en su poder y se liberaría sin dejar un peso en la Ribera.

