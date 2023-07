15 años después, Cherquis Bialo y Elio Rossi revivieron su histórico cruce televisivo: “No estuve bien”

El por entonces vocero de AFA se cruzó con el panelista

Octubre de 2008. Argentina había perdido 1-0 en su visita a Chile y se complicaba en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. El equipo que comandaba Alfio Basile estaba lejos de brillar, pese a tener figuras como Lionel Messi, Sergio Agüero y Carlos Tevez y mientras se analizaba el futuro del entrenador, al tiempo que la posibilidad de la asunción de Diego Maradona asomaba en el horizonte, en la puerta de la sede de la AFA Ernesto Cherquis Bialo, por entonces vocero del organismo, brindaba una de las entrevistas más recordadas de la televisión.

Es que lo que empezó siendo una charla con el canal C5N terminó con una discusión entre él y Elio Rossi, quien desde el estudio sostenía que el Coco tenía que ser reemplazado, al tiempo que culpaba a Cherquis por no permitirle tener una entrevista con el entrenador del combinado nacional. “Mirá si voy a poner a Basile frente a energúmenos como vos”, le espetó Bialo, para dar inicio a un ida y vuelta cuyo cierre quedó aún es viral. “Vaya a ponerse tintura Cherquis, que le queda muy bien”, arremetió Rossi para cerrar la nota. Pero quien la cerró realmente fue Cherquis desde el móvil: “Me tiño porque tengo por qué y no uso tiradores porque tengo sentido del ridículo.

Esta semana, a casi 15 años de aquella discusión que hasta la actualidad es viral, ambos protagonistas se reencontraron en una charla para el canal que Pipo Rossi tiene en Youtube. “¿Por qué no habla Basile?”, le preguntó con una pícara sonrisa el anfitrión de la charla, para romper el hielo desde el arranque y descolocar al ex vocero de la AFA.

“Son momento culturales, que se yo”, respondió el reconocido periodista, sorprendido por ese arranque. Mientras que Rossi decidió halagar aquel discurso de Cherquis: “Diste una lección exquisita de periodismo, del timing de un tipo que se supone era un escriba de la gran siete, que seguís siéndolo, pero puesto a escribir en televisión que es lo que hoy no pasa, hoy no ocurre”.

Los periodistas rememoraron su pelea

Esto generó una profunda reflexión del ex director del Gráfico: “No era yo. Si yo soy yo ahora, entonces no era yo en aquel momento. Era otra persona dentro de mi que cada día va modificando, alterando algunos pensamientos. Hay cosas que no las alteraría, pero no diría eso al aire, porque yo no estuve bien. Prioricé la defensa del amigo cuando yo era un comunicado institucional”. Cabe recordar que él, además de ser vocero de AFA, era amigo íntimo de Basile, por entonces técnico del seleccionado y quien en ese momento estaba en el centro de la crítica de periodistas como Rossi.

Aquella memorable discusión entre ambos que al día de hoy sigue siendo viral y que hace reír a jóvenes que aún no habían nacido o eran muy pequeños como para tener noción de la vida misma ha sido zanjada por sus protagonistas que 15 años después se reunieron para recordarla con humor y reflexión.

