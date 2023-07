La frase de Mateo Retegui para confirmar que se irá a jugar a Europa y los números de su venta

Un tanto molesto, por la derrota de Tigre ante Libertad de Paraguay que dejó afuera de la Copa Sudamericana al conjunto de Victoria, pero con la satisfacción de haber disfrutado durante toda su estadía en el Matador: esas fueron las sensaciones que rodearon a Mateo Retegui antes de despedirse de los hinchas. En diálogo con ESPN, el delantero de la selección italiana dejó entrever que se marchará en las próximas horas.

“Me voy un poco triste por el momento que estamos viviendo, pero soy feliz, fui feliz y voy a llevar la camiseta de Tigre conmigo toda la vida. Estoy agradecido a toda la gente de Tigre, a Sergio (Massa), Kelo (Ezequiel Melaraña, presidente tigrense), mis entrenadores y compañeros que me ayudaron a ser mejor jugador y persona. Y, en especial, a toda la gente que siempre me ayudó y me dio cariño desde que estoy en el club. Me sentí un afortunado de jugar con estos colores, con esta camiseta”, fue lo que expresó Retegui.

Aunque en las últimas horas se rumoreó que el Wolverhampton inglés quiso quedarse con sus servicios, será el Genoa de Italia el nuevo equipo de Retegui. Los genoveses desembolsarán una suma cercana a los 15 millones de dólares para adquirir su ficha y tanto Tigre como Boca se quedarán con un 10% de una futura venta (cada uno). Según se pudo constatar con emisarios del medio Tuttosport, a los de Victoria le corresponderán USD 5,2 millones y a los de la Ribera USD 9,8 millones. Desde la directiva presidida por Alberto Zangrillo dieron el ultimátum por esta última oferta y los clubes accedieron.

Retegui, que viajaría este fin de semana, amplió su testimonio: “Voy a estar agradecido toda la vida y no me caben dudas de que voy a volver. Seguramente habrá otra etapa, soy feliz, soy del barrio, mi familia es toda de acá. No me caben dudas de que voy a volver, eso seguro. Ahora a estar tranquilo, veremos qué pasa”.

En la misma sintonía, Carlos Chapa Retegui, su padre, dialogó con TNT Sports y dejó su punto de vista sobre el inminente traspaso del delantero de 24 años: “Siento una felicidad total por Mateo y por todo lo que le está pasando. Le insistimos en que sea su mejor versión a donde vaya: que sea buen compañero, leal, sincero y buen jugador. La contención que tuvo en Tigre fue tremenda, como también en Talleres, en Boca y en Estudiantes”.

El número 32 del Matador de Victoria, todavía sintiéndose uno más del plantel, manifestó sobre el tropiezo contra los paraguayos: “Nos vamos con mucha bronca y tristeza. La realidad es que tuvimos situaciones apenas arrancó el partido con las que no pudimos lastimar, hacer un gol para que sea fácil para nosotros. Ellos, si bien tuvieron situaciones y tienen grandes jugadores, en el primer córner que tuvieron nos cabeceó e hizo el gol Barboza. A partir de ahí el partido se nos hizo más difícil. Arriesgando o no, se nos complicó. Quiero pedirle disculpas a toda la gente proque de verdad queríamos ganar”.

