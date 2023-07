Janson pasó la revisión médica y será refuerzo de Boca: la traba con Cavani, qué más buscará en el mercado y los que se pueden ir

A escasas horas de consumarse la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina por el triunfo frente a Barracas Central en Santiago del Estero, la maquinaria del Mundo Boca siguió en funcionamento ya que todavía le restan dos compromisos por la Liga Profesional pero fundamentalmente se busca reforzar el plantel para afrontar el próximo semestre con la Libertadores como objetivo trascendental. Esta mañana Lucas Janson se sometió a la revisión médica pertinente antes de la rúbrica de un vínculo de cuatro años (se habla de 4 millones de dólares por su pase).

Al igual que ya lo había hecho Lucas Blondel hace un par de días atrás, el extremo de 28 años se pondrá bajo las órdenes de Jorge Almirón pensando en la Copa de la Liga y los octavos de la Copa Argentina (será ante Excursionistas o Almagro) y Libertadores (frente a Nacional de Montevideo). A estos dos nombres hay que sumar el de Jorman Campuzano, quien retornó de su préstamo en Turquía y ayer fue titular contra el Guapo. Según pudo saber Infobae, los tres futbolistas integrarán la nómina de buena fe del certamen continental, que permite cinco modificaciones entre la fase de grupos y los octavos de final.

Otro nombre que volverá de su cesión es Vicente Taborda, quien ya recibió el pulgar arriba del cuerpo técnico. Lo que todavía no está claro es si el entrerriano que viene de exhibir un gran nivel en el Platense dirigido por Martín Palermo también integrará la lista de buena fe de la Libertadores, ya que uno de los dos cupos restantes está reservado para Edinson Cavani y, el otro, para otra posible incorporación.

Respecto al uruguayo, el Consejo de Fútbol sigue expectante sobre su inminente rescisión de contrato con Valencia (tiene un año más de vínculo) y al mismo tiempo por la posibilidad de desprenderse de uno de los extracomunitarios que integran su plantel. Los apuntados para cruzar la puerta de salida son Sebastián Villa, Jan Carlos Hurtado y Óscar Romero, ya que Bruno Valdez, Luis Advíncula y Miguel Merentiel (harán uso de su opción de compra) son intocables para Almirón y compañía.

Cavani busca rescindir con Valencia mientras Boca trata de hacerle un lugar con el cupo de extranjeros completo en su plantel (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Villa, de una delicada situación personal tras el fallo judicial en el que se lo halló culpable en el caso de violencia de género contra su ex pareja, recibió algunos sondeos que todavía no tomaron forma. Es una incógnita cuál será el monto de la operación si se trata de una transferencia definitiva ya que su valor en el mercado cayó ostensiblemente por su realidad. Otra opción es que sea prestado para que así Boca se ahorre el salario del extremo de 27 años que llegó a ser considerado por Juan Román Riquelme como el mejor jugador del fútbol argentino no hace mucho tiempo.

Hurtado rechazó una propuesta de cesión del Deportivo Pereira de Colombia, que disputará los octavos de final de la Libertadores contra Independiente del Valle, a la vez que estudia una oferta de préstamo de Liga de Quito que todavía no respondió. Los ecuatorianos sumaron como refuerzo al ex Racing Paolo Guerrero y aguardan por la contestación del venezolano. En la Ribera creen que el ex Gimnasia La Plata y Bragantino especula con quedar libre (su vínculo expira en el Xeneize en diciembre próximo).

Finalmente el caso del paraguayo Romero es similar al de Hurtado. Óscar, quien perdió consideración en los últimos partidos y estuvo lejos de su mejor nivel, es pretendido por Vasco da Gama, que quiere comprarlo. En Boca están dispuestos a negociarlo considerando que su contrato también se vence a fines de 2023. Hasta el momento el guaraní de 31 años no informó qué hará de su futuro.

Lo llamativo es que aunque se rumoreó que Almirón exigiría el arribo de otro defensor central (sonaron Nazareno Colombo, de Defensa y Justicia, y Lautaro Gianetti, de Vélez), en principio se arreglará con lo que tiene a disposición. Marcos Rojo, tras su extensa recuperación y posteriores lesiones musculares es casi considerado refuerzo. La dupla titular estará conformada por él y Nicolás Figal, con Valdez, Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini y Aaron Anselmino como alternativas. Eso no quita de que el Consejo permanezca en la búsqueda dentro del mercado, ya que priorizan contratar otro hombre con características “de ataque”.

LOS QUE SE PUEDEN IR

Vázquez y Varela, dos que podrían despedirse de Boca en este mercado (AP Foto/Gustavo Garello)

Si bien entre Boca y Porto se ultiman detalles para concretar la transferencia de Alan Varela, desde Ezeiza le deslizaron a este medio que no están desesperados por venderlo. Es cierto que el arribo de Campuzano cubriría el bache de la eventual salida del juvenil centrocampista, pero el Consejo no se apurará a aceptar una oferta que no le cierre (se hablan de más de 10 millones de euros más bonus por objetivos y su cláusula es de 15 millones de dólares) por dos motivos: su valía para el equipo y que hay posibilidades de embolsar dinero con otros jugadores.

El otro que estuvo cerca de armar las valijas en este mercado fue Luis Vázquez, por quien Boca rechazó una oferta del Anderlecht de Bélgica superior a los 5 millones de dólares. Desde el entorno del futbolista entienden que es el momento justo para dar el salto a Europa y, en caso de que llegue Cavani, el 38 sabe que tendrá que pelear por un puesto con dos consagrados como el uruguayo y Darío Benedetto.

El plan del Consejo es vender a uno o dos futbolistas en este mercado de pases, sabiendo que de un momento a otro desde Tigre y el entorno de Mateo Retegui anunciarán su venta al fútbol europeo (pese a que se habla de que a Boca le entrarían unos 10 millones de dólares, todavía no hay cifras formales). Uno de los jugadores por los que más llamados recibe el Xeneize es Valentín Barco. El Colo, que renovó contrato hasta fines de 2024, contaría con una cláusula de salida de 10 millones de dólares, monto que exigirían en la Ribera para desprenderse ahora de él. En su momento la directiva azul y oro rechazó una propuesta del Getafe de 4 millones de euros por el 50% del pase, en una época en la que todavía no había adquirido ritmo ni rodaje en Primera División. Hoy, se sobrentiende que vale aún más.

Por otra parte, el CdF estaría dispuesto a ceder a juveniles como Agustín Sandez, Gabriel Aranda y Gonzalo Morales, siempre y cuando los jugadores estén de acuerdo con el ofrecimiento.

