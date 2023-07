El emotivo spot de la AFA en la previa del debut de la selección argentina en el Mundial femenino: “Hagamos historia”

El combinado nacional debutará ante Italia

La selección argentina está a pocas horas de dar el primer paso en el Mundial femenino que se está disputando en Nueva Zelanda y Australia. Mientras las dirigidas por Germán Portanova afinan los últimos detalles para toparse con Italia, la AFA difundió un emotivo spot para ratificar el rumbo de apoyo del fútbol femenino en el país.

Te puede interesar: Horario y dónde ver el España-Costa Rica del Mundial Femenino 2023

“Están las que la cuentan. Las que la sueñan. Las que se animan a enfrentarla. Y las que la respetan. Hay algunas que las motiva, a otras las desafía. No importa cuánto hay que luchar o sacrificar. En cualquier momento podemos dar la vuelta y escribir una página nueva. Porque así como nosotras, somos miles las que sabemos que lo más difícil de la historia es hacerla. Argentina, hagamos historia”, es el texto que recita la arquera Vanina Correa, que a los 39 años buscará seguir haciendo historia con la camiseta Albiceleste.

La cita inicial será este lunes 24 de julio, desde las 3 de la mañana de Argentina, en el Eden Park de Auckland: enfrentará a Italia en su primer duelo por el Grupo G. Luego disputará la segunda fecha el jueves 27 (desde las 21 de Argentina) contra Sudáfrica. El cierre llegará contra una de las selecciones candidatas al título: jugará el miércoles 2 de agosto (a las 4AM) en el Waikato Stadium de Hamilton frente a Suecia, que terminó en la tercera colocación de la Copa del Mundo 2019.

Te puede interesar: Así ha sido la trayectoria de España en los Mundiales de fútbol femenino

“Son todas jugadores que llevan un proceso, capaz no fue el mejor, porque las más grandes no tuvieron juveniles. La verdad es que tenemos mucha fe. No sé si es el Mundial para pasar de fase. Creo mucho en el momento, en cómo van a estar las jugadoras en su parte personal, familia, físicamente. Intentaremos llevarlas al pico y después es ir y jugársela. Ir sin miedo y no salir en búsqueda de un resultado sin mostrar el trabajo. Sería perder todo lo que venimos haciendo. Creo que eso sería perder. Jugar de otra manera y ganar un partido, sería retroceder. La idea es seguir este camino de mentalidad, de plantarse. Antes Argentina comenzaba los partidos de mitad de cancha para atrás y hoy queremos jugar de nuestra manera: presionando, con nuestras salidas y teniendo un funcionamiento”, explicó Portanova en una entrevista con Infobae durante los días previos al comienzo del certamen.

Cabe destacar que el certamen se inició oficialmente este jueves 20 de julio con el histórico triunfo del anfitrión Nueva Zelanda ante Noruega por la mínima. El otro organizador también arrancó pisando firme: Australia venció 1-0 a Irlanda.

Te puede interesar: Un rival en alza, el campeón africano y una potencia: los tres rivales de Argentina en el Grupo G del Mundial femenino de fútbol

Además, Suiza superó 2-0 a Filipinas por el Grupo A, Nigeria empató sin goles contra Canadá por el Grupo B y España goleó 3-0 a Costa Rica en el inicio del Grupo C.

Seguir leyendo: