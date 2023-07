España ratificó su condición de candidata y goleó 3-0 a Costa Rica por el Mundial Femenino

Las europeas vencieron 3-0 en su debut por la Copa del Mundo

Una de las selecciones candidatas en el Mundial Femenino dio un paso fundamental para alimentar esa ilusión porque España venció 3-0 a Costa Rica en el Sky Stadium por la primera fecha del Grupo C, zona que comparte con Zambia y Japón. Con Alexia Putellas ingresando desde el banco, las europeas no sintieron la ausencia de la mejor jugadora del mundo, ya que habían allanado su debut antes de la media hora de juego.

La Roja se impuso en la capital neozelandesa de Wellington para hacer valer el récord de nunca haber perdido el partido inaugural. Aunque por si necesitara un gramo de ayuda, Valeria Del Campo en contra inauguró el marcador a los 21 minutos de la etapa inicial. A los 23, Aitana Bonmatí amplió la historia para comenzar a hacerse dueña del premio a la mejor exponente del compromiso y Esther González finalizó la ráfaga española a los 27.

El vendaval hacía parecer que el registro goleador de las dirigidas por Jorge Vilda solo iba a ir en crecimiento, pero la cuenta se detuvo en ese preciso instante. La explosión de Salma Paralluelo con sus regates y velocidad sobre la banda izquierda y la intensidad colectiva exhibida fueron detalles positivos del triunfo que pudo ampliarse, pero Jenni Hermoso falló un penal a los 34.

En la vereda opuesta, las conducidas por Amelia Valverde padecieron el poderío de un equipo firme en todas las líneas y se fueron sin remates francos a la valla defendida por Misa. Un resumen del compromiso está en la posesión: 80% contra 20%. El resultado abultado y la tranquilidad añadida permitió que Vilda le de minutos a Putellas a falta de 15 minutos para el final. La ganadora del Balón de Oro por dos años consecutivos viene arrastrando molestias físicas y debe recuperar su mejor versión.

A la espera del cruce de este sábado entre Zambia y Japón, España es el líder de la zona con 3 unidades y su próximo duelo será este miércoles desde las 4.30 (hora argentina) ante las africanas. Por otro lado, Costa Rica podrá buscar la recuperación el mismo día desde las 2 ante las asiáticas.

Las europeas ganaron 2-0 en su inicio por la Copa del Mundo

Antes del compromiso que tuvo lugar en Wellington, el Estadio Forsyth Barr albergó la victoria de Suiza ante Filipinas por 2-0 en la continuidad de la competición organizada por Nueva Zelanda y Australia. Justamente, el primer anfitrión había ganado su compromiso ante Noruega el último jueves y comparte la cima del Grupo A con las helvéticas.

Las debutantes absolutas en un Mundial nunca estuvieron en partido y se retiraron de la ciudad de Dunedin sin intentos contra la guardameta Gaëlle Thalmann. La directora técnica Inka Grings realizó un planteo perfecto para dominar el balón, pero no fue hasta el minuto 45 que destrabó la historia a través de un penal ejecutado por Ramona Bachmann. A los 19 del complemento, Seraina Piubel liquidó el trámite. En la siguiente fecha, se medirá el martes desde las 5 ante Noruega, mientras que su contrincante chocará ante The Football Ferns.

La agenda seguirá durante la noche del sábado y la madrugada del domingo con los siguientes encuentros: Estados Unidos vs. Vietnam (22), Zambia vs. Japón (4), Inglaterra vs. Haití (6.30) y Dinamarca vs. China (9). Todos los horarios corresponden a la Argentina.

