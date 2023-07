De Volver al Futuro a los Teletubbies: las parodias de un club de la Premier League para anunciar sus fichajes que son furor

El equipo inglés es furor por los videos que crea en redes sociales Deportes Burnley, Premier League, Fútbol internacional, Inglaterra

El Burnley no es uno de los equipos más populares de Inglaterra ni tampoco uno de los más ganadores, pero en las redes sociales se ha convertido rápidamente en el mejor de todos. Es que el club británico ha adoptado una metodología de manejo de redes sociales que causa furor en miles de usuarios de todo el mundo que, debido a su originalidad, terminan simpatizando por él.

El elenco de Lancashire anuncia sus refuerzos utilizando escenas de películas y series e invita a sus nuevos jugadores a ser parte de escenas icónicas. Así, por ejemplo, el arquero James Trafford desciende del Delorean del Doc Brown ante la sorpresa de Marty McFly o Zeki Amdouni aparece en la panza de un Teletubbie para contarle a los fanáticos que ahora son parte del plantel. Incluso, el mediocampista Nathan Redmond se animó a cantar el estribillo de I Want it That Way de los Backstreet Boys en un rol de detenido de la serie de comedia Brooklyn Nine-Nine.

Todos este tipo de videos han generado reacciones inusitadas para el club inglés. Para tener noción, en su estadio no caben más de 22 mil personas y muchos de estos clips han duplicado ese número en reacciones. Es decir que hay miles de personas en todo el planeta que se divierten con este tipo de anuncios pese a ni siquiera ser seguidores del equipo.

Pero además, la originalidad no se cierra solamente en la presentación de refuerzos. Luego de lograr el ascenso a la Premier League en abril de este año, en sus perfiles compartieron el video de Scary Movie 3, la famosa llamada al grito de “What’s up” (qué onda) y que incluye a uno de sus jugadores sacando la lengua y riéndose con el asesino de Scream. También, al comenzar la pretemporada utilizaron una icónica escena de la serie The Inbetweeners, cuando los protagonistas se suben a un bus lleno de fanáticos del Burnley que cantan todo el viaje hasta hartarlos, el detalle es que uno de sus futbolistas forma parte de la banda que alienta a su equipo.

Las interacciones han sido tan positivas que incluso hay usuarios que han pedido nominaciones a los Óscars por la originalidad de los clips. Además, hay ansiedad por saber de qué manera anunciarán a sus siguientes refuerzos. ¿Qué serie o película será la protagonista?

