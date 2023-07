Un fichaje del Inter Miami reveló detalles de su primera charla con Lionel Messi: “Me preguntó si tenía novia”

Diego Gómez Reveló Su Diálogo Con Lionel Messi

Es un mercado de pases muy importante para el Inter Miami, ya que no se trata de solamente fichar a Lionel Messi sino también de reestructurar el plantel para poder aprovechar la llegada del mejor jugador del mundo. Y uno de los nuevos refuerzos es el mediocampista paraguayo Diego Gómez, quien ya se incorporó a los entrenamientos y tuvo su primer contacto con sus compañeros.

Gómez, de 20 años, fichó por Las Garzas hasta 2026 (con otro año opcional) proveniente desde Libertad de Paraguay, quien recibió USD 3 millones por el 50% del pase del jugador. “Hoy comencé a entrenar con ellos, no fue tan intenso, fue más liviano, porque ellos juegan mañana (este viernes, ante Cruz Azul por la Leagues Cup). Todavía, no me crucé tan fuerte con Lionel (Messi)”, contó la joya guaraní en ‘Somos Versus’.

En dicha entrevista, le pidieron que revele algunos detalles de su primer diálogo con Messi, lo que derivó en una interesante declaración : “Ya me estuvo hablando, me preguntó con quién venía, si tenía novia. Después le dije que más tarde venían mi mamá y mi novia, y me preguntó donde vivía, le dije en el hotel. Si iba a jugar mañana, le dije no todavía.”

Se trata de una divertida anécdota que refleja también el compañerismo que ejerce Leo Messi en Miami, a donde ha llegado para impulsar al club como un líder un vestuario muy joven y falto de grandes figuras.

Por otra parte, Diego Gómez también contó que cuenta con un gran apoyo de Gerardo Martino, quien ya dirigió a Messi años atrás –también a Busquets, Alba y Josef Martínez– y se hizo cargo del equipo recientemente: “El Tata fue el primero que vino a saludarme, me pidió que me quede tranquilo, que me va a apoyar siempre y que no me va a faltar nada.”

Sobre su actual estado de forma, Gómez destacó que tiene ritmo competitivo y lamentó no poder formar parte de la nómina para el debut en la Leagues Cup. “Yo físicamente estoy bien, venía jugando torneo local y la Copa Sudamericana. El club Libertad me cuidó, me protegieron. No juego contra Cruz Azul porque no está la visa. Para el martes voy a estar bien. Estoy muy ansioso por jugar, no da gusto mirar para afuera”, manifestó.

Diego Gómez, quien fuera capitán de la selecciones juveniles de Paraguay, ha sumado 51 partidos con el primer equipo de Libertad, registrando seis goles y cuatro asistencias, ayudando al equipo a ganar dos títulos de la Primera División de Paraguay. Su sueño es que su carrera siga en ascenso. “Si Dios quiere en dos o tres años espero estar en Europa”, vaticinó.

