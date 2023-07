David Beckham explicó “la montaña rusa” que originó el arribo de Lionel Messi y habló sobre su posible debut ante Cruz Azul

Lionel Messi, siete veces ganador del Balón de Oro y flamante campeón del mundo con la selección argentina, creó un verdadero sismo en el mundo del fútbol al no renovar su vínculo con PSG, desechar la vuelta al Barcelona y apostar por un desembarco en la MLS de los Estados Unidos para defender la camiseta del Inter Miami.

Tras su presentación oficial, David Beckham, uno de los principales propietarios de la franquicia ubicada en Florida, dialogó con ESPN y brindó detalles sobre lo que genera el arribo de un futbolista de la talla de la Pulga y su posible estreno oficial este viernes en la Leagues Cup ante Cruz Azul de México.

Te puede interesar: Las reacciones de Victoria Beckham tras la presentación de Messi en Inter Miami: burla a su marido y cálida bienvenida a Antonela Roccuzzo

El ex jugador del Real Madrid y el Manchester United destacó el cimbronazo que generó el fichaje del astro rosarino: “Ha sido increíble. El momento en que Lio lo anunció fue un gran momento para nosotros como dueños. Para mí, para Jorge Mas y para las familias fe un momento muy emocionante. Pero obviamente desde el momento en el que Lio aterrizó a unos metros de aquí ha sido una montaña rusa”.

“Nosotros queríamos que todo fuese perfecto desde el momento en el que llegó y entró a nuestro predio. Desde el momento en el que su familia llegó a Miami y ha sido grandioso. La presentación la otra noche increíble... ver a 20 mil hinchas en el estadio y ver los ojos del mundo posados en nuestro club, en esta liga y en este deporte fue un momento increíble. Así que fue genial, obviamente vimos a Lio hoy en el entrenamiento y luce muy bien físicamente, lo mismo Sergio, aunque haya llegado hace pocos días y necesite un poco más de tiempo, pero es un momento muy excitante para nosotros”, añadió.

Con respecto al posible estreno de Messi con la remera rosa y negra, el inglés no fue tajante: “Ante Cruz Azul será un partido difícil. Sabemos que son un gran equipo, con buenos jugadores. No sabemos si Lio va a jugar el partido o si tendrá minutos porque creo que, al fin y al cabo, él necesita estar listo. Tenemos que protegerlo y asegurarnos que esté listo porque ha estado de vacaciones y recién ha llegado a Miami hace una semana. Ha entrenado y se lo ve bien. Pienso que Lio y Tata decidirán cuando juegue y si lo hará el viernes, pero la atmósfera aquí será increíble y ojalá podamos conseguir un triunfo”.

Te puede interesar: Cómo ver la presentación de Lionel Messi en el Inter Miami

El Inter Miami ahora apuntará sus cañones a la Leagues Cup, certamen que pone cara a cara a los equipos de la MLS y la Liga MX. Aunque los del Tata figuran en el último puesto en la Conferencia Este, están en semifinales de la US Open Cup (chocarán ante Cincinnati).

“Cuando me mudé a Estados Unidos en 2007 fue un momento muy importante para la MLS. Yo vine de Real Madrid y había solo 15 equipos en la liga. Obviamente han habido muchos cambios en los últimos 16 años. Y me enteré que el viernes, el día que Lio entrará al campo se cumplen 16 años de la primera vez que jugué para LA Galaxy ante Chelsea. Es un momento muy importante, pero es lo que siempre hemos querido para el club, para la MLS y para este deporte. Tener los ojos del mundo en Estados Unidos. Y no solo hablamos de los ojos del propio país, sino globalmente. El fútbol es el deporte más grande del mundo y tiene una audiencia de 3.5 billones de personas. El domingo durante la presentación fue algo muy grande, pero a su vez es lo que siempre nos pusimos como meta. Era una de las metas que me propuse cuando vine aquí en 2007, levantar el perfil de la liga y del juego. Y es un escalón más, en 2007 fui yo y ahora en 2023 es Lio. Pero durante esos años la liga y los dueños han invertido tanto en este deporte y en la MLS trayendo jugadores como Thierry Henry y otros grandes como Zlatan. Se necesitan inversiones de los dueños para lograr un cambio y eso está sucediendo. Miami es una ciudad muy diversa, lo he visto. Cuando anuncié la llegada del equipo, había venezolanos, cubanos, argentinos, brasileños... creo que tenemos una cultura tan diversa y ahora tenemos a uno de los mejores jugadores, o quizás el mejor jugador de la historia en nuestra ciudad y en nuestro club. Eso atrajo una gran atención alrededor del mundo, y eso es loq ue siempre quisimos”, concluyó Beckham.

Seguir leyendo: