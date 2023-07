Tras la vuelta de Campuzano, Boca selló otros dos refuerzos, espera por Cavani y cerrará una venta millonaria: los detalles

Riquelme trabaja en el mercado de Boca: quieren incorporar cinco refuerzos y cerrar alguna venta

Esta semana traerá muchas novedades para el Mundo Boca en el mercado. Luego de presenciar la final de la Libertadores Sub 20 en Chile (que quedó en manos del Xeneize frente a Independiente del Valle), Juan Román Riquelme retornó al país para ponerse a trabajar junto al Consejo de Fútbol en el cierre de un par de refuerzos que están por caer. Pero además en la Ribera aguardarn por el papelerío para cerrar la venta de Alan Varela y necesitan destrabar una situación para allanar el camino de Edinson Cavani.

La primera cara (vieja) nueva en esta ventana fue Jorman Campuzano, que retornó a la institución tras su paso a préstamo por el fútbol turco. Como el colombiano tiene en vigencia su nacionalización no ocupa una plaza dentro de los extranjeros permitidos por la Liga Profesional (6 en el plantel, 5 pueden firmar planilla), una buena noticia para un Almirón que espera por más jugadores. En caso de que se concrete la operación con el Porto por Varela, entonces el DT tendrá cubierta la baja casi de forma automática.

Esta misma semana podría resolverse la salida del mediocampista de 22 años que es pretendido por el club portugués, que ya elevó una propuesta superior a los 10 millones de euros. Su cláusula de rescisión asciende a 15 millones de dólares, por lo que las entidades afinan los números para concretar el traspaso a la brevedad. La mala para Varela es que no podrá despedirse en cancha ya que acumuló su quinta tarjeta amarilla contra Gimnasia La Plata y se perderá el duelo del domingo ante Newell’s (en la última, Boca visitará a Independiente en Avellaneda).

Esta mañana Lucas Blondel se realizó estudios médicos previos a la firma de su contrato y quedó resuelto su arribo a Brandsen 805. Acompañado de Raúl Cascini, miembro del Consejo, el lateral derecho de 26 años se sumará a las filas xeneizes a cambio de una suma cercana a los 2 millones de dólares. El contacto con Tigre permanece por la inminente venta de Mateo Retegui, que seguramente dará dividendos a ambos clubes (se habla de que el Genoa desembolsará 15 millones de euros por la ficha del delantero que pertenece a Boca y por el que el Matador posee una opción de compra fijada en USD 2,5 millones por el 50%).

Por estas horas, el Consejo trabaja en el intercambio de contratos con Vélez por la transferencia de Lucas Janson, que firmaría por cuatro años en la Ribera a cambio de una suma cercana a los USD 3,5 millones. Caída la posibilidad de repatriar a Facundo Colidio, quien está muy cerca de River, el cuerpo técnico le levantó el pulgar al extremo del Fortín que anteriormente también vistió la casaca de Tigre. Pero eso no sería todo, porque Boca quiere redondear un mercado con cinco refuerzos y el salto de calidad lo daría con Cavani.

El uruguayo se entrena de forma diferenciada en la pretemporada del Valencia y no formó parte de la lista de jugadores del elenco español que afrontó su primer partido amistoso de pretemporada contra Nottingham Forest (ganó 1-0). Según pudo averiguar Infobae, en Boca acordaron el contrato con el atacante charrúa de 36 años pero todavía no ejecutaron su fichaje por dos razones: el cupo de extracomunitarios repleto y el contrato vigente del jugador en el cuadro che.

¿Se concreta la llegada de Cavani a Boca?: el Xeneize busca liberar un cupo de extracomunitarios

Los extranjeros de Boca atraviesan hoy diferentes realidades. Bruno Valdez, Luis Advíncula (solamente saldrían por una hipotética oferta de compra y no a préstamo) y Miguel Merentiel (en este semestre la CD ejecutará su opción de compra valuada en unos 2 millones de dólares) son intocables para Almirón y la directiva. Sebastián Villa, de una delicada situación judicial, volvió a entrenarse con el plantel profesional pero no es tenido en cuenta (tiene vínculo hasta fines de 2024 y busca una salida). Jan Hurtado no está en consideración de Almirón y rechazó una oferta de Deportivo Pereira de Colombia (lo pretende otro equipo ecuatoriano). La clave para el arribo de Cavani puede llegar a ser entonces Óscar Romero, que tiene en sus manos un ofrecimiento del Vasco da Gama de Ramón Díaz, quien lo conoce de su paso por la selección de Paraguay.

Si el paraguayo, que mostró una merma en su rendimiento en los últimos tiempos y tiene contrato en Boca hasta fin de año resuelve su anticipada salida del club, entonces la directiva boquense acelerará para incorporar cuanto antes a Cavani y así tenerlo listo de cara a los octavos de final de la Libertadores. Eso sí, no se retirará del mercado porque irían en busca de otro futbolista antes de rearmar la nómina de buena fe en la Copa con cinco modificaciones.

