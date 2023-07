Tras ganar la Libertadores, Boca jugará la Intercontinental Sub 20: la fecha, el rival y por qué La Bombonera puede ser la sede

Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Libertadores Sub 20 tras derrotar en la final a Independiente del Valle (Conmebol)

Boca Juniors vive un momento histórico en sus categorías juveniles luego de haber ganado por primera vez la Copa Libertadores Sub 20 tras el triunfo 2-0 ante Independiente del Valle en la final disputada en Chile. Con Juan Román Riquelme como espectador, los Xeneizes se lucieron en la séptima edición del certamen más importante de América que le abrió la puerta a conquistar un título mayor.

Los dirigidos por Sergio Rudman disputarán la Copa Intercontinental de la categoría. Para muchos hinchas nostálgicos, será el regreso de Boca a esta final, que a nivel mayores supo ganar tres veces (1977 vs. Borussia Mönchengladbach, 2000 vs. Real Madrid y 2003 vs. Milan). En esta oportunidad serán los juniors, ante el campeón de la UEFA Youth League para menores de 19 años.

El rival del elenco argentino será el AZ Alkmaar de Países Bajos, que aplastó 5-0 al H. N. K. Hajduk Split de Croacia en la final de la Champions juvenil que se disputó el 24 de abril en el Stade de Genève, en Suiza. Los jóvenes neerlandeses hicieron una campaña impresionante eliminando en octavos de final al Barcelona (3-0), en cuartos al Real Madrid (4-0) y en semifinales al Sporting Lisboa por penales tras igualar 2-2.

El duelo por la Intercontinental entre Boca Juniors y AZ Alkmaar ya tiene fecha confirmada para el próximo 9 de septiembre y la sede será Buenos Aires. Lo que resta definir es el estadio donde se llevará a cabo y la ilusión xeneize es que pueda jugarse en La Bombonera, lo que sería una enorme sorpresa para los jugadores e hinchas.

El plantel campeón de Boca Juniors que participó de la Copa Libertadores Sub 20 :

Arqueros:

1 - Sebastián Díaz Robles (2003)

12 - Lucas Torlaschi (2004)

Defensores:

6 - Valentín Fascendini (2003)

14 - Thomás Bentancor (2003)

2 - Lautaro Di Lollo (2004)

Laterales:

3- Nahuel Genez (2003)

4 - Natan Acosta (2003)

15 - Iván Vaquero (2003)

13 - Thomás Arrieta (2003)

Volantes mixtos:

5 - Santiago Gauna (2003)

16 - Román Rodríguez (2003)

8 - Mauricio Benítez (2004)

Volantes ofensivos:

10 - Lucas Vázquez (2004)

17 - Julián Ceballos (2004)

Extremos:

7 - Elián Sosa (2003)

11 - Simón Rivero (2003)

18 - Rodrigo Pittavino (2003)

Delanteros:

20 - Lucas Palma (2003)

9 - Bruno Cabral (2004)

19 - Ignacio Rodríguez (2004)

Entrenador:

Silvio Rudman.

