Agustín Rossi, sin filtro: los detalles de su salida de Boca, la reliquia que le pidió a Cristiano Ronaldo y una frase polémica sobre River

Agustín Rossi habló de su salida de Boca

Agustín Rossi se fue a principios de año de Boca a préstamo al Al-Nassr de Arabia Saudita luego de llegar a un acuerdo con Flamengo, club en el que desembarcó libre de cara a este semestre. Las negociaciones con el Xeneize para la renovación de su vínculo jamás llegaron a buen puerto y a esto se refirió el golero de 27 años en una entrevista en la que también habló de la intimidad con Cristiano Ronaldo en Medio Oriente y dejó algunas declaraciones polémicas sobre River.

“Simplemente fue una negociación, se ponen las cosas de un lado y del otro. Se trata de llegar a un acuerdo y no se pudo. Son cosas que pueden pasar no solo en el fútbol sino en cualquier ámbito de trabajo. Me hubiera gustado seguir, hubiera estado bueno porque había encontrado un afecto increíble con el hincha que no quería que se pierda, pero bueno son cosas del fútbol y la vida sigue”, fue el resumen de Rossi en la nota con el streamer Ezzequiel.

Más tarde, ahondó: “Hubo un momento en que estuvimos cerca de renovar, pero había un tema de la cantidad de años y otras cosas. Se terminó de negociar y quedó en la nada. ¿La relación con Riquelme? Quedó bien, él tiene su rol como vicepresidente y yo lo tenía como jugador. Siempre tuvimos una buena relación. No tengo ningún tipo de renconar en nada, cada uno hacía su trabajo”. Y le envió un mensaje a los fanáticos: “Al hincha le agradezco el cariño, todo lo que me apoyaron, todo lo que hicieron desde el primer día que llegué al club”.

Agustín Rossi y Cristiano Ronaldo en Al-Nassr: una experiencia inolvidable para el arquero (Foto: Instagram)

Desde luego que su estadía con Cristiano Ronaldo en territorio saudí fue otro de los tópicos apuntados. Después de haber revelado que el portugués se enojó en más de una ocasión cuando le atajó algún penal en una práctica, Rossi ventiló: “Es súper humilde. Desde su lado contaba anécdotas, explicaba cosas de su vida, hablaba de sus negocios, no tenía ningún problema. En el día a día era súper profesional en todo: la comida, el entrenamiento, los cuidados, masajes... Cumple con todo, tiene su régimen ahí”.

“Por algo es quien es, logró ser quien es y sigue manteniéndose vigente”, añadió el arquero que se quedó con una reliquia de CR7 antes de marcharse: “Tengo una camiseta que él usó, justo el día que hizo el primer gol en el estadio que jugábamos de local, porque siempre los hacía de visitante. Antes de venirme se la hice firmar y la tengo guardada”.

Agustín Rossi, quien disputó la ida de la final de la Libertadores de 2018 entre Boca y River, dejó algunas frases superclásicas polémicas. Primero confesó que en su paso por Arabia habló en varias ocasiones con el Pity Martínez de aquella serie decisiva y admitió que “mucho no lo podía cargar yo”, al mismo tiempo que señaló al ex millonario como el delantero más complicado al que enfrentó.

Cuando le preguntaron por el mejor equipo del fútbol argentino, respondió: “Veo que hoy River está bien consolidado, armó un gran equipo y se ve reflejado en la cancha”. También mencionó a Gabrial Arias y Franco Armani como los dos guardametas más destacados del ámbito doméstico y, si bien eligió a la Bombonera como el estadio más lindo para jugar, se fijó en el de Núñez como el más complicado: “Por la dimensión, por la gente, por todo, el Monumental”. Eso sí, antes de despedirse aclaró que “descender es peor que perder una final de Libertadores con tu clásico rival”.

OTRAS FRASES DE AGUSTÍN ROSSI

Agustín Rossi habla de Cristiano Ronaldo

· “La mejor dupla de zagueros con la que jugué fueron dos: Cali Izquierdoz y Licha López o Cali con Marcos Rojo. Algo inigualable”

· “Estuve cerca de jugar en el Inter de Milán”

· “Mi mejor partido fue el último que jugué en el Monumental y ganamos 1-0. El peor fue el que perdimos con Palmeiras en la Libertadores 2018″

· “No sé si soy el mejor atajador de penales en Argentina después del Dibu. Se dio un tema mediático por cómo fueron varias definiciones en Boca. Hasta en un momento se habló de ir al Mundial por si había penales, pero en ese sentido Dibu estaba muy bien. Uno es uno más y trata de mejorar para tener la oportunidad de estar en la Selección”

· “Tengo la esperanza de estar en las próximas Eliminatorias y el Mundial 2026″

