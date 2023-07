Polémica por la sanción de un año y medio por dopaje que recibió un tenista que sorprendió en Wimbledon

Ymer fue suspendido por 18 meses (Gettyimages)

Después de sorprender con su participación el reciente torneo de Wimbledon, en donde alcanzó la tercera ronda tras eliminar a Tylor Fritz (9 del ranking), el sueco Mikael Ymer reveló que fue castigado por infringir las normas antidopajes con una sanción del Tribunal de Arbitraje Deportivo que alcanza los 18 meses de suspensión.

El tenista de 24 años, sin embargo, puso en tela de juicio esta decisión después de anunciar que había sido absuelto de este caso inicialmente. “En enero de 2022, la ITF me acusó de una posible infracción de las normas antidopaje por haber fallado 3 intentos de control fuera de competición en un período de 12 meses. Luché contra ese cargo en una audiencia y fui absuelto por un tribunal independiente de 3 árbitros en junio de 2022″, explicó en sus redes sociales.

“La ITF apeló esa decisión a pesar de que los 3 árbitros independientes que me absolvieron fueron designados según sus propias reglas”, continuó el sueco antes de confirmar que posiblemente no podrá volver a pisar una cancha de tenis hasta después del inicio del 2025.

“Ayer supe que el Tribunal de Arbitraje Deportivo me ha suspendido del tenis profesional durante 18 meses, a pesar de que nunca he usado ni he sido acusado de usar sustancias prohibidas. Habiendo sido absuelto una vez, y manteniendo de todo corazón el hecho de que no siento que se haya cometido la tercera ofensa, considero injusta su decisión de juzgarme nuevamente y posteriormente declararme culpable. Además de eso, me resulta difícil comprender que encontraron una suspensión de 18 meses como un castigo justo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Mikael Ymer

El joven concluyó: “Entiendo que estas reglas se establecieron para proteger la integridad de nuestro deporte y que están ahí por una razón. Sin embargo, no creo haber violado esas reglas, y mi conciencia está tranquila con Dios como testigo.

El sueco es actualmente el número 51 del ranking ATP después de la buena campaña que realizó en Inglaterra, en donde llegó hasta la tercera ronda después de vencer al estadounidense Taylor Fritz por 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2. Desafortunadamente, no pudo continuar con su hazaña después de caer ante el colombiano Daniel Galán en la siguiente etapa, quien también hizo historia al convertirse en el primer tenista cafetero en alcanzar la cuarta ronda del certamen gracias al triunfo por 6-2, 6-7(2), 7-6(5), 3-6 y 6-1.

