El crudo análisis de Ronaldo sobre el fútbol brasileño y el ejemplo de Vinícius Jr: “No lo prepararon de la forma correcta”

Ronaldo Nazario y Vinícius Jr.

El fútbol brasileño está atravesando un momento de cambios profundos. Si bien en Sudamérica la liga sigue siendo potencia, el hecho de que su seleccionado hace más de 20 años que no juega la final de un Mundial y que ahora la Confederación que rige el deporte optó por contratar a un entrenador extranjero como Carlo Ancelotti para conducirla, son síntomas de que algo está cambiando. En este contexto quien habló fue Ronaldo Nazario.

Te puede interesar: La inesperada crítica de Lula da Silva a Ancelotti, el futuro entrenador de Brasil: “¿Por qué no resuelve el problema de Italia?”

Emblema absoluto del combinado que conquistó la Copa de Corea Japón 2002, el ex futbolista hace años que se ha convertido en empresario y en la actualidad es dueño y presidente del Cruzeiro. Por eso, se muestra como parte interesada de lo que ocurre en el fútbol de su país y ahora habló sobre la revolución que está sucediendo por la llegada del italiano Ancelotti al frente de la Canarinha en julio de 2024.

“Tenemos en la Serie A diez entrenadores extranjeros. Están más preparados que los brasileños. Sé que me criticarán por esto, porque pensarán que no tengo patriotismo y prefiero a los extranjeros. Pero eso no es todo, hay que contratar a los mejores. Hay brasileños preparados, pero también resultan muy caros”, sostuvo en su participación en el podcast Mano a Mano.

Te puede interesar: La inédita decisión de la selección de Brasil que acerca a Carlo Ancelotti como entrenador

En este sentido, profundizó sobre el hecho de que, según su mirada, en los últimos tiempos no se ha trabajado bien en la formación de jugadores: “Durante muchos años, los talentos que se marcharon se fueron porque son talentos y, en muchos casos, brutos. Un caso muy claro es el de Vinícius Jr. Fue vendido al Real Madrid a los 18 años y jugó en el equipo B del Madrid. Se veía que no era un jugador refinado, hasta el punto de que todo el mundo decía que sería cedido allí, hasta que regresaría a Brasil.

Ronaldo planteó que pese a tener 18 años, Vinícius aún no estaba completamente desarrollado en su formación y que fue el Real Madrid, no un club brasileño, el que se encargó de moldearlo para transformarlo en una estrella: “Mejoró con programas de formación, metodología profesional, con la ayuda de grandes profesionales. Pasó del agua al vino en dos años. Hoy es el jugador más decisivo, el más decisivo del fútbol mundial”.

Te puede interesar: Horror en Brasil: un futbolista de 19 años fue hallado descuartizado en un río y con tres disparos

En este sentido, agregó: “Cuando llegó, no sabía controlar el balón con la pierna izquierda. Y eso que Vinícius jugaba en Flamengo. No lo prepararon de la forma correcta, porque no mejoraron su pierna izquierda, no mejoraron sus fundamentos técnicos, su relación de tiempo y espacio en el campo. Sólo mejoró fuera”.

Ronaldo, quien fue figura en Barcelona e Inter de Milan y uno de los Galácticos del Real Madrid, se mostró entusiasmado porque ahora se ha empezado a invertir más en el desarrollo de los juveniles y por eso cree que las próximas generaciones que lleguen a primera serán las mejores: “Brasil dará un salto de calidad en unos cinco o seis años. Empezamos hace cinco o seis años con cursos de coaching, cursos de metodología, y la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) ha invertido mucho en eso. Es algo de lo que no se habla mucho. Esto cambiará el nivel del fútbol brasileño, tanto en la formación de entrenadores, como en la formación de metodología, programas de base”.

Seguir leyendo: