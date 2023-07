La reacción de la ex esposa de Scottie Pippen luego de que Michael Jordan desaprobara la relación con su hijo Marcus

Larsa Pippen y Marcus Jordan ya no ocultan su amor pese a que sus familias no aprueben el romance (@larsapippen)

Se escribe un nuevo capítulo sobre la relación amorosa entre Marcus Jordan y Larsa Pippen, la pareja que lleva dos años y medio y que ha generado grietas en el seno familiar. El hijo de la gloria de la NBA está de novio con la ex mujer de Scottie Pippen, ladero de Michael en la época dorada de los Chicago Bulls, y MJ ya manifestó públicamente que no aprueba esta unión.

Luego de responder un “no” rotundo a un camarógrafo en París antes de subirse a su limusina, el comentario de Su Majestad generó un nuevo sismo y Larsa rompió el silencio en su podcast Separation Anxiety apuntando contra su suegro. “No pensé que fuera divertido lo que dijo... No tiene nada de gracioso. Estoy un poco avergonzada”, expresó la mujer de 48 años.

La bronca de la ex mujer de Scottie Pippen recala en que hace aproximadamente tres meses defendió a Michael Jordan al contar que lo había conocido en persona y que jamás intervino o se opuso a la relación con Marcus (32). Es por eso que le terminó afectando la respuesta del ex basquetbolista séxtuple campeón de la NBA: “Estoy como traumatizada... Oh, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? La gente cree que mentí”.

“Entiendo que para nosotros no es incómodo estar juntos, pero probablemente sea incómodo para mi ex (Scottie Pippen) y tu padre (Michael Jordan) porque tienen su propia relación o lo que sea. Yo no fui parte de eso, tú no fuiste parte de eso. Entonces, siento que para ellos probablemente sea extraño, probablemente sea extraño para tu padre. No puedo estar enojada. Lo entiendo”, continuó Larsa en el podcast que tiene junto a su novio.

El podcast de Larsa Pippen y Marcus Jordan, una pareja que despierta amor y odio en sus respectivas familias

Por su parte, Marcus también tomó la palabra y aportó sobre la supuesta reprobación de Michael. El hijo de la leyenda defendió a su padre y lo que dijo fue en tono de broma, presumiendo que se encontraba bajo los efectos “del tequila” cuando hizo tal comentario.

Lo cierto es que esta historia de amor continúa atravesando prejuicios y reabre viejas disputas que han tenido tanto Jordan como Pippen en sus épocas de jugador y compañeros. Desde la presentación del documental The Last Dance se interpusieron los egos y las ex glorias del deporte destaparon guerras internas en el equipo que marcó una época en la historia del básquetbol. Esta historia continuará...

