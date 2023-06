La ex esposa de Scottie Pippen reveló el inesperado efecto que tuvo su relación con el hijo de Jordan en su cuenta en OnlyFans

Larsa Pippen y Marcus Jordan siguen siendo un imán para los medios y los fanáticos en las redes sociales. Ambos están vinculados a dos estrellas de la NBA que se consagraron en los Chicago Bulls. Ella, ex mujer de Scottie Pippen, y él, hijo de Michael Jordan, considerado el mejor jugador de básquet de la historia. La pareja sabe explotar la exposición que tiene y desde hace dos semanas potenciaron sus perfiles con el podcast Ansiedad de Separación (Separation Anxiety). En ese espacio dejaron algunas revelaciones del romance que divide a sus familias y esta vez fueron más allá con su intimidad.

En uno de sus últimos capítulos del podcast, Larsa tomó dos preguntas de los lectores y se las trasladó a Marcus. Las consultas fueron por la cuenta de ella en OnlyFans y si quería que alguna vez la borrara. Larsa le aclaró a su pareja que ella “lo haría” si fuese necesario.

Pero Jordan hijo respondió que “no, quiero decir eso”. E insistió en que “no tengo un problema con eso”, cuando Larsa le planteó si “realmente le gusta”.

“Creo que mientras te haga feliz y lo disfrutes… Creo que es una fuente de ingresos para ti. Nunca querría bloquear tu éxito o bienestar”, argumentó Marcus.

Acto seguido Larsa confesó que las reacciones de sus suscriptores en la cuenta de OnlyFans “non ha sido buenas para los negocios desde que estoy contigo”. Marcus se lo tomó a risa y esgrimió “eso no es mi culpa”.

Larsa Pippen y Marcus Jordan habrían comenzado su relación a finales de 2020 (@heirmj523)

Luego Larsa reveló que “literalmente, las personas que me escriben allí no están contentas de que tenga una relación contigo. Pero es divertido”.

Larsa, que cumplirá 49 años el 6 de julio, y Marcus, que celebrará sus 33 el 24 de diciembre, decidieron hacer un podcast en el que hablarán de todo y también será la vía para aclarar las dudas de la gente y responder a las críticas que reciben.

Marcus en su momento siguió el camino de su padre y probó su suerte en el básquet, aunque no pasó del ámbito universitario. Fue en la UCF (Universidad Central de Florida) que tuvo el escolta (mismo puesto que su papá) su aventura. Con su 1,90 de estatura en la temporada 2009/2010, cosechó un promedio de 8 puntos, 3,1 rebotes y 2,5 asistencias. En el siguiente ejercicio se consolidó como uno de los más destacados de la Conferencia USA: 15,2 puntos y 3,3 asistencias. En 2012 se retiró. Hoy es CEO de una importante casa de venta de indumentaria deportiva.

Larsa Marie Younan (su nombre verdadero) tiene su principal fuente de ingreso en el reality show The Real Housewives of Miami (Las verdaderas amas de casa de Miami). Ella se separó de Scottie Pippen en 2016, se dieron otra oportunidad, hasta que se divorciaron en 2021 en buenos términos y cada uno también mantiene una buena relación con sus hijos. Con Marcus se conocieron en 2019 por medio de amigos en común y a fines de 2020 habrían comenzado a salir.

Pippen, que no tiene relación con Jordan padre, lo criticó en su libro titulado Unguarded (Sin Defensa), en el que reveló cómo fue su vínculo con Su Majestad, cuando ambos formaron una dupla histórica en los Bulls. La aparición de la serie The Last Dance no hizo más que dañar el lazo. Y este romance le aporta un nuevo motivo de tensión.

