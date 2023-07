El argentino Horacio Zeballos se clasificó a las semifinales del dobles de Wimbledon

Argentina tiene a un representante en las semifinales de Wimbledon gracias a la victoria de Horacio Zeballos en el dobles en compañía del español Marcel Granollers: superaron a los norteamericanos Nathaniel Lammons y Jackson Withrow por 6-4 y 7-5.

Te puede interesar: El ejemplar gesto del argentino Zeballos con el hijo de un rival tras un partido que emocionó en Wimbledon

En un duelo que se extendió por casi una hora y media en el Court N°3 del complejo All England Lawn Tennis y Croquet Club, la dupla hispanoparlante obtuvo otro boleto a unas semifinales de Grand Slam por séptima vez tras lo hecho en el pasado en Roland Garros (2022 y 2023), Australian Open (2022 y 2023), Wimbledon (2021) y US Open (2019). Al argentino de 38 años también hay que sumarle la semifinal de Roland Garros 2013 en compañía del uruguayo Pablo Cuevas y la del US Open 2010 junto con su compatriota Eduardo Schwank

En la próxima instancia esperan por el rival que saldrá del choque entre el dúo alemán compuesto por Kevin Krawietz y Tim Pütz contra la dupla del británico Jamie Murray ante el neozelandés Michael Venus.

Te puede interesar: Badosa, obligada a retirarse de Wimbledon al recaer de su lesión

Tras haber alcanzado el 3 del mundo que le permitió firmar su mejor ranking en esta especialidad, Zeballos persigue en territorio británico el gran sueño de alzar su primer título de Grand Slam luego de haber perdido en las finales del US Open 2019 y en la de Wimbledon 2021, ambas junto con Granollers.

Con 19 títulos en su carrera entre 2010 y 2022, el actual 26 del planeta sabe que posiblemente saltará hasta el Top 15 tras meterse entre los cuatro mejores del certamen. Un punto a favor en su sueño de alcanzar la corona es que una de las parejas candidatas (Ivan Dodig y Austin Krajicek) quedó afuera en primera ronda. Además de que sólo se podrían enfrentar a los que serán número 1 del planeta Wesley Koolhof y Neal Skupski en una hipotética final.

Te puede interesar: Berrettini, de salir llorando de una pista de tenis hace un mes a medirse con Alcaraz en Wimbledon: “Hubiera jurado con mi sangre estar aquí”

Es la tercera semifinal de Grand Slam que alcanzan Granollers y Zeballos en la temporada, marcando el ritmo del enorme rendimiento que están teniendo. El español también había clasificado a otras semifinales de Grand Slam en el pasado: US Open 2016 con Cuevas, cuatro distintas con Marc López (US Open 2012 y 2014, Roland Garros 2014 y Australian Open 213) y una más en el US Open 2010 con Tommy Robredo.

Lo cierto es que el europeo de 37 años tampoco cuenta entre sus 24 títulos como doblista uno en un Grand Slam, más allá de que alzó el ATP Finals del 2012 con López.

Seguir leyendo: