El delantero del agrado de Riquelme que fue ofrecido a Boca Juniors mientras espera por Lucas Janson

Lucas Janson interesa en La Boca, mientras que Damián Batallini lo conoce bien de cerca al ídolo Xeneize

El presente de Boca Juniors tiene distintas miradas y focos a puntualizar. A más de 15 puntos del líder y clásico rival, el objetivo migró de pelear la Liga Profesional a sumar puntos sin descuidar la clasificación a las copas internacionales de 2024. Con el campeonato como un banco de pruebas permanente, el plantel de Jorge Almirón mostró su mejor versión en la Copa Libertadores y, sin lugar a dudas, lo más destacado fue el imperioso boleto a los octavos de final. Ahora, comenzó un trabajo sigiloso para confeccionar el equipo que levante la máxima obsesión del hincha.

La falta de alternativas en ataque es un llamado de alerta para el entrenador, quien desde su arribo ha sufrido distintas lesiones que han minado sus elecciones y contribuyeron a cambios de esquema obligados. La carencia de extremos lo llevó a improvisar a Guillermo Pol Fernández sobre el costado derecho, aunque es uno de los lugares a reforzar si quiere potenciar el 4-3-3 que lo siguió a lo largo de su carrera en el banquillo. Y justamente, la cercanía del mercado de pases invitó el surgimiento de distintos protagonistas. En esa lista figura el nombre de Lucas Janson, pero hay que agregar otro con pasado en la órbita Xeneize: Damián Batallini.

El atacante de 27 años fue un viejo anhelo de Juan Román Riquelme. Ambos comparten su natalicio en Don Torcuato y el vicepresidente Azul y Oro lo conoció muy de cerca en sus últimos meses dentro del fútbol profesional. Compartían el auto que los llevaba al entrenamiento de Argentinos Juniors y el joven escuchaba atentamente las enseñanzas del surgido en El Semillero del Mundo. Ninguno cortó la relación, tanto es así que en 2020 tuvo la oportunidad de cambiarse de camiseta. “Si está la chance de ir a Boca me encantaría. Siempre soñé con jugar la Libertadores, es lo máximo para el jugador argentino. Sería lindo cumplirlo”, declaró en esos tiempos.

Hoy, su actualidad dista de su mejor época en La Paternal, pero el trampolín que puede suponer una institución como Boca Juniors seduce a cualquier futbolista. Debido a esto, el jugador dejó atrás un paso con luces y sombras por el Necaxa de México y sonó con fuerza en Brandsen 805 después de que su alternativa haya sido ofrecida a la dirigencia. Según la información del periodista Germán García Grova, las conversiones avanzan con el paso de las horas y el tigrense tiene ganas de jugar con el próximo rival de Nacional de Uruguay en los octavos de final de la Libertadores.

Damián Batallini surgió futbolísticamente en Argentinos Juniors

Sin saberlo, Batallini cursaba sus últimos meses en Argentinos cuando surgió el interés boquense. Sus 30 meses posteriores estuvieron signados por los constantes préstamos a distintas entidades. Su paso en el Atlético San Luis mexicano concluyó sin goles en 20 partidos disputados en 2021, se sacó la mufa en Independiente con una magra suma de tres festejos y cuatro asistencias en 39 duelos y su última cesión en los Rayos finalizó con un gol en 13 partidos. Disputó 744 minutos y solo en uno completó el encuentro.

Recientemente, regresó al plantel dirigido por Gabriel Milito, quien no lo tendrá en cuenta para encarar el segundo semestre y la modalidad de contratación se podría repetir en lo que sería su tercera experiencia dentro del fútbol argentino.

Su posible desembarco se sumaría al de Janson. El delantero de Vélez tendría acordado un contrato de cuatro años con Boca Juniors y la clave a destrabar son las tratativas entre los clubes. Alejado de las mieles de lo que supo ser, el hombre de 28 años perdió continuidad en el comienzo de este año por una baja pronunciada en su nivel, que lo había transformado en el único futbolista argentino dentro del 11 ideal de la pasada edición de la Copa Libertadores, donde llegó hasta las semifinales y cayó contra el Flamengo (posterior campeón). Fue la máxima figura bajo las órdenes de Alexander Medina con siete goles y dos asistencias en 12 partidos del torneo continental.

Actualmente, disputó 21 compromisos en 2023 con 6 goles. Con más de 160 partidos en la Primera del Fortín, es un referente desde su llegada en 2019 proveniente de Tigre. Su perfil ofensivo fortalecería una posición que posee a Luis Advíncula recuperándose de una lesión. Además, Exequiel Changuito Zeballos y Luca Langoni todavía apuntan a su plenitud física de cara al 2 de agosto, día del encuentro de ida ante el Bolso en el Estadio Gran Parque Central.

Facundo Colidio descartó la propuesta de Boca Juniors (@fotobairesarg)

El mercado de pases aún no comenzó oficialmente, pero las máximas autoridades analizan múltiples alternativas para adelantarse a los acontecimientos. Con escaso margen para preparar el tramo final del máximo objetivo anual, Boca se debe amoldar a los límites de una ventana más escueta luego de la negativa de Facundo Colidio para vestir los colores del hexacampeón de Sudamérica.

Por otro lado, Lautaro Gianetti es uno de los apuntados a reforzar la línea defensiva, aunque las conversaciones podrían no seguir el mismo camino que Janson. El zaguero central de 29 abriles finaliza su contrato con la entidad velezana en diciembre próximo y, según el medio partidario Vélez 670, tendría un precontrato con un equipo mexicano a partir de 2024. En las últimas horas, surgieron los nombres de Lucas Oreallano, otro ex Vélez con presente en Vasco da Gama, y José Manuel López, ex Lanus que se desempeña en el Palmeiras.

En lo inmediato, Almirón se iba a reunir el viernes pasado con el Consejo de Fútbol con el propósito de definir una estrategia en este mercado y, en la previa al cruce de este lunes contra Huracán, se confirmó la continuidad de un delantero dentro de la plantilla. Luis Vázquez, convocado para enfrentar al Globo, no será vendido al Anderlecht de Bélgica por falta de acuerdo en los números de la operación, según informó ESPN. A falta de nombres propios, es su primer “refuerzo” con vistas a la reanudación de la Copa Libertadores.

