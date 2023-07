Explosivas declaraciones contra Mbappé, en medio de la crisis interna del PSG: “Es el momento de que se vaya, jamás fue líder”

Kylian Mbappe junto con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, y el ex director deportivo Leonardo. Foto: REUTERS/Benoit Tessier

“Cuando el río suena es porque piedras trae”. Y en el PSG hay pronósticos de tormentas. Es que después de las declaraciones de Kylian Mbappé, quien fue tentado por el Real Madrid para dejar la entidad parisina, el ex director deportivo del club galo, Leonardo, se manifestó a favor de una pronta salida de la estrella internacional.

Te puede interesar: Estalló la guerra entre PSG y Mbappé: la decisión que tomaría el club si no renueva el contrato

“Por el bien del PSG, creo que ha llegado el momento de que Mbappé se vaya, pase lo que pase”, dijo el ex delantero brasileño en declaraciones brindadas a L’Equipe. En sus argumentos, el ex dirigente dio sus argumentos amparados en la historia de la entidad capitalina y no dudó en apuntar sus dardos hacia la estrella que va camino a convertirse en una leyenda: “El París-Saint-Germain existía antes de Kylian Mbappé y existirá después de él. Lleva seis años en París y, en esas seis temporadas, cinco clubes diferentes han ganado la Champions League, ninguno de los cuales contaba con Mbappé en sus filas. Eso significa que es totalmente posible ganar esta competición sin él”.

“Debido a su comportamiento en los dos últimos años, ha demostrado que todavía no es un jugador capaz de guiar realmente a un equipo. Es un gran jugador, pero no un líder. Es un gran goleador, pero no un creador de juego. Es difícil construir un equipo a su alrededor”, subrayó Leonardo.

Te puede interesar: Arde el vestuario del PSG: la furia de seis estrellas del equipo tras las declaraciones de Kylian Mbappé

En este contexto, el francés también había hablado con el prestigioso periódico de su país en una entrevista en la que dejó su postura de cara a su futuro: “Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho para ganar el Balón de Oro. Es un equipo que divide, un club que divide. Eso atrae habladurías. Pero no me importa porque sé lo que hago y cómo lo hago”.

En el extenso diálogo del que también participó el medio France Football, el atacante reconoció la proyección que tuvo en el último tiempo y se basó en las dos finales mundialistas que disputó con su país.: “En Francia, la gente me vio crecer, me ve todo el tiempo, cada fin de semana con PSG. Llevo años haciendo goles, se convirtió en algo normal. Nunca me quejé de que se banalicen mis actuaciones”, destacó.

Te puede interesar: Así te hemos contado el mercado de fichajes de este sábado 8 de julio

No obstante, el francés también hizo una autocrítica: “Yo mismo tomaba como normal lo que hacían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Vivimos en una sociedad de consumo, en la que se dice eso está bien, pero volvé a hacerlo”.

Por otra parte, el internacional de 24 años y 70 partidos con la camiseta Le Bleu recalcó que es “un competidor” y que juega “para ganar”. “Me da igual con quién juegue, me da igual mi camiseta, el año, nunca me conformo con ganar. Me voy de vacaciones, reseteo, recupero energías y vuelvo con el hambre que todos conocen. Siempre estoy insatisfecho, nunca estoy impresionado con lo que hago”, detalló.

Por último, Mbappé nunca dio los motivos por los cuales el PSG no logró conquistar la codiciada Champions League, que le es esquiva desde su fundación. “No sé qué le falta al PSG para ganar la Liga de Campeones, no es una incógnita para mí. Debe responder la gente que organiza el plantel y construye este club. Trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Fui el mejor jugador y goleador por quinto año seguido en la Ligue 1″, concluyó.

En medio de un clima hostil, debido al conflicto interno, la institución anunció la llegada de Lucas Hernández, campeón mundial en Rusia 2018, y se convirtió en el quinto refuerzo para la nueva temporada. El defensor marsellés, de 27 años, que puede desempeñarse como lateral izquierdo o marcador central, llegó procedente del Bayern Múnich tras un pago aproximado de 40 millones de euros.

El francés es la quinta incorporación tras la salida del astro argentino Lionel Messi. Antes habían firmado el central eslovaco Milan Skriniar, el volante uruguayo Manuel Ugarte, del atacante español Marco Asensio y del extremo surcoreano Kang-In Lee. Además, Leandro Paredes se sumará al plantel dirigido por Luis Enrique luego de una temporada a préstamo en la Juventus.

Con el máximo objetivo de conquistar al Viejo Continente, la era de Luis Enrique todavía no comenzó, pero las aguas del Parque de los Príncipes continúan revueltas. Y la calma comenzará a establecerse cuando aparezcan los resultados positivos.

SEGUIR LEYENDO