El show de Augusto Batalla ante River: atajada espectacular, cruce con dos rivales y una frase desafiante de Enzo Pérez

El partido de San Lorenzo frente a River Plate no fue uno más en la carrera de Augusto Batalla, quien está a préstamo en el elenco del Bajo Flores y es una incógnita lo que sucederá en su futuro a la espera de definir un posible regreso al Millonario. Bajo ese panorama, el arquero le demostró a Martín Demichelis su gran momento en la Liga Profesional y protagonizó distintos cruces polémicos en un partido que lo tuvo como gran figura.

Luego de un encuentro caliente en el Nuevo Gasómetro, Batalla discutió con Enzo Pérez, después de haber mantenido rencillas con algunos de los jugadores del conjunto visitante. “No sabía que eras tan guapo ahora. Está bien, está bien, dale....”, le espetó el volante central tras el pitazo final de Facundo Tello.

Antes, sobre el final del primer tiempo, el árbitro había tenido intervenir para separar al guardameta de LÑucas Beltrán y en el complemento Miguel Borja también se desquitó con un empujón cuando intentó demorar un saque de arco en el final del compromiso.

Debajo de los tres palos, el futbolista de 27 años demostró su valía con dos apariciones cruciales para impedir los tantos de Ignacio Fernández y Agustín Palavecino, por lo que fue uno de los grandes responsables del 0-0.

Batalla fue entrevistado en TNT Sports y desactivó cualquier enojo con sus rivales: “No, no empiecen con toda la película. Son gente que quiero mucho, tengo una gran relación, que hablamos cotidianamente y jamás terminaríamos con una rispidez. Son cosas del partido, terminan ahí. Ya nos sentaremos a comer un asado, darnos un abrazo, tomar un vino y pasarla bien como siempre”.

* La discusión de Batalla con Beltrán

Luego del cruce mantenido con Enzo Pérez, Nacho Fernández se sumó tras haberlo sufrido en carne propia: “Augusto hizo su show. Lo felicito la verdad, defendieron muy bien y nosotros no pudimos resolver. Tuvimos algunas situaciones que no pudimos concretar”.

Y su colega le devolvió la pared: “Nacho es un gran amigo que me quedó de una etapa cuando era muy chico, ellos me ayudaron mucho en momentos muy difíciles. Son cosas del fútbol lo que pasó hoy dentro de la cancha. Le tengo un cariño grande tanto a él, como a Enzo (Pérez), Franco (Armani), Jony Maidana, muchos chicos que conozco hace muchos años. Hoy me toca estar de la vereda de enfrente y hay cosas que hay que hacer”.

En este sentido, Nacho zanjó el debate: “Más vale que queda todo ahí. Era un partido y cada uno hizo lo que correspondía”. “Se hizo un partido difícil, sabíamos que iba a ser así muy trabado. Ellos se metieron muy atrás, sabíamos que defienden así y nosotros no pudimos encontrar los espacios. Tuvimos algunas situaciones, la cancha tampoco ayudaba mucho, estaba un poco complicado. Es un punto de visitante y ahora vamos a tratar de definirlo en casa”, analizó.

"Hacete el guapo ahora": la frase de Enzo Pérez tras San Lorenzo-River

Por otro lado, Batalla fue consultado por su futuro: “Sinceramente no lo sé porque es algo que no depende de mí. Veremos qué sucede. Por ahora estoy enfocado en los próximos partidos que quedan. Me voy a perder el de Belgrano por la quinta amarilla. Iremos por la Copa, después de eso veré qué sucede con mi futuro”. Cabe recordar que su cesión finaliza en diciembre y debería volver a River Plate.

En último orden, dejó los cruces picantes que caracterizó durante el compromiso y le tiró flores a los dirigidos por Martín Demichelis tras haber ampliado el récord de imbatilibilidad de San Lorenzo como local a 1.490 minutos: “¿Mantener la valla invicta? Hoy fue difícil. Ellos son un equipo bárbaro, tienen jugadores de muchísima jerarquía”.

“Con Martín (Demichelis) hablé de cosas del partido, obviamente lo conozco hace bastantes años. Es un gran entrenador, una gran persona y la verdad me pone muy contento que le vaya como le está yendo, como juega el equipo. La verdad que me pone contento porque después de tantos años con Marcelo (Gallardo) no era fácil para nadie y él lo asumió con una entereza muy grande. Me pone contento por él, por Javi (Pinola), Germán (Lux), los preparadores físicos, la gente que labura en el club que me conoce desde los siete años”, concluyó.

* El resumen del empate entre San Lorenzo y River Plate y las atajadas de Batalla

