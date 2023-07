Guido Pella buscará alcanzar los octavos de final de Wimbledon en su duelo ante Roman Safiullin: hora y TV

EL bahiense Guido Pella avanzó a la tercera ronda en Wimbledon tras derrotar al francés Harold Mayot (@Wimbledon)

Guido Pella se convirtió en la única esperanza argentina en el cuadro masculino de Wimbledon. El bahiense, que arribó al main draw gracias a la utilización del ranking protegido, tendrá su duelo de tercera ronda este viernes ante el ruso Roman Safiullin.

El representante argentino saltará al Court 11 del All England Club en el tercer turno de la jornada tras los choques del circuito femenino entre la alemana Jule Niemeier y la húngara Dalma Gálfi (en marcha en estos momentos). Luego se toparán la dupla de la norteamericana Desirae Krawczyk y la neerlandesa Demi Schuurs contra la rusa Natela Dzalamidze y la estadounidense Sabrina Santamaria en el dobles femenino. Se especula con que Guido saltará a la cancha no antes de las 10.30 (hora Argentina), con televisación de ESPN y Star+.

Tras las caídas de Federico Coria, Francisco Cerúndolo, Juan Manuel Cerúndolo, Diego Schwartzman, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry y Pedro Cachin, sólo queda una esperanza para el tenis argentino sobre el césped de Londres.

Pella llegó a este torneo como 308 del mundo, aunque apeló a su ranking protegido para poder incluirse en el cuadro principal. Las dos victorias que firmó en esta superficie ya la aseguraron quedar a un paso del Top 200 cuando se actualice el conteo de la ATP.

A los 33 años, el ex 20 del planeta tiene un antecedente que entusiasma a todos: llegó a cuartos de final de la edición 2019 de Wimbledon y perdió en esa instancia ante el español Roberto Bautista Agut. Aquella actuación, la quinta de su vida en el popular Grand Slam sobre hierba, fue de las mejores del tenis nacional en este certamen en los últimos años.

Guido ya se aseguró en Londres la mejor rendimiento de su 2023, después de caer en su debut en tres torneos y alcanzar la segunda ronda de otros seis. Cabe destacar que viene de tener un 2022 casi sin actividad que lo dejó al borde del retiro, a raíz de una lesión que “no se puede curar” en la rodilla: “He tenido muchos problemas que pude resolver y ha habido problemas que no pude. Uno de los más difíciles, al que no le encontré todavía solución, es al tema de lo que es el mundo del tenis, cómo poder vivir el circuito de una manera sana. Yo siempre digo que es una picadora de carne, vivir el circuito sin que la picadora de carne te alcance y te despedace”, le contó a Infobae meses atrás.

El ganador de un título ATP en su carrera (San Pablo 2019) y finalista en otras cuatro presentaciones se topará por primera vez con Safiullin, que a sus 25 años se posiciona como 92 del mundo.

El ruso, que alcanzó el escalafón 82 como mejor ranking de su trayectoria en este 2023, no cuenta ni títulos ni finales en su camino ATP. Sin embargo, ya dio varias sorpresas en Londres: eliminó a Bautista Agut en su debut y luego dejó en el camino al francés Corentin Moutet.

Pella, que se sobrepuso a un complejo estreno contra el croata Borna Coric (13° del mundo) y venció al francés Harold Mayor que había arribado desde la qualy, aspira a seguir en carrera para toparse en octavos de final con el vencedor del choque entre el británico Liam Broady (recibió un wild card) y el 20° del mundo, el canadiense Denis Shapovalov.

