Este miércoles el argentino Federico Coria (104° del ranking ATP) perdió ante bielorruso Ilya Ivashka (102°) por 6-4, 4-6, 3-6 y 0-6 en la primera ronda de Wimbledon y quedó eliminado del Grand Slam de Londres. Fue debut y despedida para el rosarino en una superficie en la que más cómodo se siente como el césped que caracteriza al tradicional torneo de tenis británico.

Te puede interesar: Jornada agridulce de los argentinos en Wimbledon: Cerúndolo y Pella avanzaron, pero Coria y Schwartzman fueron eliminados

En el partido, ocurrió un fallo insólito del Ojo de Halcón. En un punto del primer set que claramente había sido bueno para el argentino, el sistema que determina dónde picó la pelota mostró que ésta había picado adentro, pero sin embargo la marcó como mala: “Out”, señaló la pantalla ante la indignación del tenista, que le reclamó la jugada a la umpire.

“Es buenísima”, le dijo Fede a la árbitra, que por teléfono intentó confirmar el panorama. Entre risas, el hermano del Mago no cayó en su incredulidad al ver que no le iban a dar el punto. Acto seguido se confirmó que no funcionaba el sistema conocido como “Ojo del Halcón”, que permite revisar las jugadas. Ahí Coria le dijo a la umpire: “Llamá al director. No sigas jugando así”

Te puede interesar: El insólito fallo en el Ojo de Halcón de Wimbledon que perjudicó al argentino Federico Coria: “Se les llenó de agua la computadora”

Ante la falta de solución Fede le reclamó que le muestre la jugada. “¡Está roto!” insistió, pero la árbitra le aclaró que no era así. “No está andando, igual sabés que no anda. Ahora, ¿si él pide, qué pasa?”. “Tienes que seguir jugando”, le dijo la jueza. Coria le hizo caso y realizó el saque. En la devolución, recibió un gesto de deportividad de Ivashka que a propósito tiró la pelota larga para que pique afuera y al argentino le puedan devolver el punto que no le computaron por los problemas en el sistema.

Pese a la derrota, este jueves Fede se tomó con humor y cierta ironía lo ocurrido e hizo dos posteos en sus redes sociales. En Twitter escribió “se les llenó de agua la computadora”, con el video de la jugada con el momento del remate. Mientras que en Instagram subió una historia en la que jugó con el VAR del fútbol de Primera División en la Argentina: “No andaba el software en Ezeiza”.

Te puede interesar: El argentino Tomás Etcheverry dio vuelta el partido ante Zapata Miralles y avanzó a segunda ronda de Wimbledon

Este jueves Guido Pella venció al francés Harold Mayot con parciales de 2-6, 6-3, 7-6 (3) y 7-5 en la cancha 5 del All England y es el único argentino que continúa en pie en el tercer Grand Slam de la temporada. También fueron eliminados Nadia Podoroska, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry.

Seguir leyendo: