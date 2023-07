Las expectativas de los periodistas que cubren el Inter Miami ante la llegada de Lionel Messi

Los periodistas que siguen el día a día del club cuentan cómo se espera al rosarino

Arrancó la cuenta regresiva y quedan pocos días para que Lionel Messi se sume a su nuevo equipo. En la previa del partido ante Columbus Crew que se jugó en el DRV PNK Stadium (terminó igualado 2-2) Infobae consultó a los periodistas que fecha a fecha cubren al Inter Miami.

¿Qué expectativas hay ante la inminente llegada de Messi?

Diego Pessolano (periodista que relata la MLS para Apple TV y trabaja en Telemundo): “La Ciudad está un poco convulsionada y es lógico porque además, acá en Estados Unidos nació una cierta rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo cuando empezó a televisarse masivamente el fútbol de Europa y la verdad que a partir de eso hubo mucha gente que se puso la camiseta de uno o de otro. Lionel capturó millones de seguidores, que no solo se conformaron con eso, sino también con el hecho de seguir a la selección argentina”.

Fernando Fiore (con basta experiencia en medios de Estados Unidos, actualmente en Fubo TV): “Hay una verdadera revolución y creo que todavía no tenemos claro y no hemos caído en la dimensión de lo que va a crear Messi”.

Phil Schoen (Comentarista de la radio oficial del Inter Miami en Inglés y periodista de beIN SPORTS): “Las expectativas van a ser de mucha emoción. No sabemos exactamente qué esperar. También depende de quién venga con él, Busquets estará aquí y hay muchos rumores sobre muchos otros jugadores”.

Andy Valente (Conductor y productor de ‘Entrevista X10′ de Univision South Florida): “Demasiadas expectativas, porque realmente tener al mejor del mundo y campeón del mundo suena como demasiado para esta liga, pero es una liga muy competitiva y creo que a Messi no es que le va a ser fácil, pero hay que armarle un buen equipo”.

Andrea Yanez (fotógrafa de Deporte Total): “Creo que toda la gente de aquí de Miami y los aficionados al fútbol de Miami, no solo del equipo de Inter Miami, están muy emocionados con la llegada de Messi”.

Ernesto Guevara (periodista de Sporting News): "No sé si le alcance para lo que resta de temporada, pero sí para el año que viene va a ser otra cosa"

Ernesto Guevara (periodista de Sporting News): “Tengo muchísimas expectativas. Sobre todo por lo que significa él como jugador, como persona dentro del fútbol y porque va a marcar un antes y un después, como lo hizo Beckham cuando llegó a LA Galaxy, salvando la distancia, me parece que esto es algo que va a revolucionar lo que es el fútbol dentro de los Estados Unidos. Esto puede poner al fútbol en el top 3 de los deportes más seguidos dentro de Estados Unidos”.

¿Está preparado el Inter Miami para la llegada de Messi?

Pessolano: “Desde lo edilicio me parece que los agarraron en fuera de juego. David Beckham soñó desde un primer momento ser dueño de un equipo de MLS, lo logró, y desde hace muchísimo tiempo que quería ver si podía contar con Lionel, pero no vas a construir un estadio simplemente para que te dure 4 años y después te quedás con un elefante blanco. Evidentemente uno se tiene que amoldar, se tiene que acostumbrar a lo que tiene. Y está bien que la franquicia, incluso antes de que se supiera lo de la llegada de Lionel, haya pensado en la construcción de un nuevo complejo. Desde el tema organizativo a la franquicia lo agarra bien parado, van a necesitar más gente porque la prensa de todo el mundo va a venir ahora, no solamente la prensa local, ni la de Estados Unidos siquiera. De todas partes le van a empezar a caer”.

Valiente: “Yo creo que está muy bien preparado, tiene un equipo espectacular en cuanto a la gente de prensa, lo veo 10 puntos. Yo con la experiencia que tengo de medios, para mí es genial cómo están manejando el Inter. Lo tenemos atrás a David Beckham, que es un hombre con mucha experiencia a nivel futbolístico. Así que estamos muy contentos con eso”.

¿Qué tiene que pasar para que el equipo sea más competitivo?

Fiore: “Que todos los hinchas recemos mucho (risas). Esperemos que no se lesione más nadie y empezar a meter goles, no va a ser de un día para otro. Tata Martino no es una curita que te pones para una raspadura. Acá hay un problema de una enfermedad bastante severa entonces va a haber que esperar un poquito el tratamiento”.

Pessolano: “Lo primero que tiene que pasar ya sucedió, que es contratar un técnico con experiencia y que tenga los laureles suficientes como Gerardo Martino. A partir de ahí él va a tener que empezar a ver la posibilidad de crear el conjunto en base a su conocimiento y a lo que me imagino va a hablar con Lionel y con el resto de otros jugadores que sean pilares en este plantel. Porque un técnico no arma por sí solo el equipo, siempre se apoyan los jugadores experimentados y no es que te arman el equipo, el once lo va a terminar armando Martino, tiene el recorrido suficiente como para que nadie se le meta en el medio, habiendo manejado planteles importantísimos, y además va a ser la tercera vez que va a conducir a Lionel, le pasó en el Barcelona, le pasó en la Selección, le va a pasar ahora. Y después, evidentemente, le faltan jugadores de peso, pero tampoco te podés largar a comprar lo que sea. Ya trajo dos hombres que son parte de una columna que empieza a tratar de posicionarse como si uno armara el domino en línea recta. Ya lo tenés a Messi adelante, lo tenés a Busquets en el medio, vas a tener que buscar algún central, y a partir de ahí lo que tengas por los costados obviamente te va a dar un mejor equipo”.

Schoen: “El problema real ha sido encontrar una manera de hacer goles”.

Guevara: “Los primeros pasos ya lo están dando, con la llegada de una nueva estratega, con Martino, por lo hecho ya con la experiencia que tiene y porque ya llevó a Atlanta al campeonato. Creo que va a sentar las bases para construir un equipo competitivo. No sé si le alcance para lo que resta de temporada, pero sí para el año que viene va a ser otra cosa”.

Diego Pessolano (periodista que relata la MLS para Apple TV y trabaja en Telemundo): "Creo que él va a tratar de que los demás intenten mejorar el nivel, él no va a emparejar para abajo"

¿Perderá mucho nivel futbolístico Messi al pasar de las ligas europeas a la MLS?

Fiore: “Jamás se me ocurriría que Messi se va a ‘achanchar’ porque venga a otra liga. Messi yo creo que compite con él por eso que nunca quiere salir, no se va a dejar caer a un nivel porque no esté jugando en Europa”.

Pessolano: “Creo que él va a tratar de que los demás intenten mejorar el nivel, él no va a emparejar para abajo, yo creo que los demás van a buscar a partir de la presencia de Lionel, emparejar hacia arriba”.

Schoen: “Creo que físicamente podría ser aún más fuerte, jugar en el calor del Sur de la Florida, tendrá que asegurarse de que se mantenga en forma. Puedes criticar la Liga de fútbol por ciertas cosas, pero cuando se trata de aspectos físicos, en términos de velocidad, resistencia, la naturaleza física, esos son aspectos que tienen muy desarrollados. Probablemente no será lo mismo que Barcelona o PSG, pero Inter Miami tiene el mejor centro de entrenamiento en la MLS, tienen el mejor equipo de entrenamiento, y si le pueden dar un equipo donde pueda mantener su forma de juego a la medida correcta, creo que lo hará bien. Mucha gente está hablando de esto, quizás incluso como otro paso en la MLS como una Liga de retiro. Su certificado de nacimiento puede mostrar una cosa, pero debido a su compromiso con el juego, con el deporte, con él mismo y con su equipo, este es un jugador que sigue jugando cerca de lo mejor posible. Y además, es un jugador que si tiene que cambiar lo hará, es un jugador diferente de lo que era hace 10 años. Pero eso no lo hace menos peligroso. Así que, si Inter Miami encuentra los mejores herramientas para trabajar con él, va a tener mucho para divertirse aquí”.

Yanez: “No te puedo mentir, si vos ves jugadores que vienen, los ves a los meses y vos ya podés decir, no es el mismo jugador que estaba en Europa. Es obvio la diferencia de nivel, la competencia especialmente, en cuanto al nivel de jugadores, en cuanto al nivel de fútbol, pero creo que Messi es uno de los jugadores más talentosos en los últimos años, o sea que ese talento siempre va a estar ahí. Lo que podríamos ver es que disminuya su condición física, que se acostumbre, por ejemplo a su compatriota Gonzalo Higuaín, que también jugó en este equipo, se le reclamaba mucho porque se paraba en la cancha y no tenía una muy buena condición física. Entonces, ojalá que Messi se pueda acostumbrar rápido a todos esos factores que te hablo en cuanto al juego físico, en cuanto a la humedad y todo lo que conlleva jugar en MLS y pueda mantener su nivel al menos esta temporada, porque el equipo lo necesita”.

¿Pueden clasificar a los playoffs?

Pessolano: “Matemáticamente sí. Desde el juego tiene que cambiar en unos 180 grados. Lo que pasa que también hay otra historia, que es que no hay que olvidarse que el Inter está a dos partidos de ser campeón de la US Open Cup. Entonces, esto puede ser un impulso también anímico y le puede dar muchísima felicidad a gente que hoy por hoy está mirando solamente la tabla de la conferencia del Este, pero la realidad es que el equipo puede jugar dos partidos y puede ser campeón, puede levantar un trofeo ya con Messi en la cancha, lo cual sería prácticamente estar tocado por la varita”.

Phil Schoen (Comentarista de la radio oficial del Inter Miami en Inglés): "Si Inter Miami encuentra los mejores herramientas para trabajar con Messi, va a tener mucho para divertirse aquí”

Guevara: “Sí, porque restan 12 partidos. Lo bueno es que son 14 equipos en su conferencia, y puede clasificar hasta el 9no y la diferencia de puntos no es tan grande (está a 9 puntos del que hoy estaría clasificando a una suerte de repechaje), quizás pueda llegar allí, pero yo creo en lo personal que el enfoque va a estar del equipo en la competición de la US Open Cup, porque están en semifinales, ellos van a apuntar a eso porque ese título les va a dar la oportunidad de competir en la Concacaf Champions League”.

¿Qué le puede aportar Martino?

Fiore: “Es una muy buena contratación para el equipo considerando que el técnico anterior lamentablemente no tenía experiencia en la liga. Tata conoce muy bien a Josef Martínez (juntos salieron campeones de la MLS con Atlanta United en 2020). Martino le puede dar ya un plus el primer día que llegue porque ya conoce el sistema y porque ya sabe lo que es ganar en esta liga”.