La fortuna que pagaría el PSG por Kolo Muani, el delantero al que Dibu Martínez le tapó la chance clave de la final del Mundial

Kolo Muani pudo cambiar la historia, pero el Dibu Martínez se lo prohibió. Foto: REUTERS/Molly Darlington

Aunque se quedó con la Ligue 1, en Paris Saint Germain no se conforman y buscarán revolucionar el mercado de pases para ir en búsqueda de la ansiada y esquiva Champions League. En las últimas dos ediciones recibió fuertes golpes al ser eliminado en los octavos de final.

Mientras la dirigencia se entusiasma con el nuevo ciclo de Luis Enrique, el club de la capital francesa ya cerró algunos refuerzos de renombre como el marcador central Milan Skriniar, el joven mediocampista Cher Ndour y el delantero español Marco Asensio (los tres llegaron con el pase en su poder). También pagó cerca de 60 millones de euros al Sporting Lisboa por el uruguayo Manuel Ugarte y en las últimas horas el medio local, LeParisien informó que Randal Kolo Muani volvió a ser la prioridad en la potencia gala.

Como Harry Kane se acerca al Bayern Múnich y el Napoli exige 180 millones de euros por el nigeriano Victor Osimhen, el delantero del Eintracht de Alemania aparece como el principal candidato para reforzar la ofensiva del equipo. Y desde el periódico francés estiman que la negociación llegará a buen puerto, debido a que se trata de una cifra que supera los 80 millones de euros.

Otra opción sería la del goleador del Manchester United, Marcus Rashford, quien también podría sumarse al PSG por una cifra similar a la del atacante francés que tuvo en sus pies la gloria durante el Mundial de Qatar, pero el Dibu Martínez se la negó.

“Cuando tienes la pelota te dices a ti mismo que es la tercera estrella, que podrías liberar a todo un pueblo, a toda una nación”, explicó hace unas semanas Randal Kolo Muani en diálogo con Canal + Foot. Con un semblante serio y de mucha angustia, el delantero continuó: “Después de ver los videos, ves a Kylian a la izquierda y dices que puedes pasársela, pero en el momento todo va demasiado rápido”.

“No quiero decir que siempre estoy triste y que siempre voy a llorar. No, es una fortaleza. Fallé, pero si caes en este destino, ya no existirás (...) así que me levanto y me digo que la próxima vez la voy a meter en el fondo de la red”, sentenció el jugador, que pese al fallo, en marzo volvió a ser convocado a la selección por Didier Deschamps para disputar los dos partidos de la fase clasificatoria a la Euro frente a Países Bajos e Irlanda.

Curiosamente, para aquella doble fecha FIFA, el francés fue protagonista de otras declaraciones en las que aprovechó para contradecir los dichos del Dibu Martínez sobre esa jugada. “No me obligó a patear ahí. No, eso es lo que decidí. Después, se estiró bien, porque hizo una muy buena parada”, aseguró.

Aquella jugada se produjo a los 120 minutos (+3), cuando el marcador reflejaba un 3-3. Tras errarlo, Lionel Messi y compañía se proclamaron campeones del mundo después de superar a Francia en la tanda de penales.

