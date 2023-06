Escándalo en Francia: el DT del PSG, Christophe Galtier, y su hijo quedaron bajo custodia policial por sospechas de discriminación

Christophe Galtier aún tiene contrato con el PSG (REUTERS/Stephanie Lecocq)

A mediados de abril una noticia sacudió al mundo del fútbol en Francia. La cadena RMC Sports publicó contenido de un mail enviado por Julien Fournier, ex director deportivo del Niza, en agosto de 2021 en el que revela un supuesto comentario racista de quien por entonces era el técnico del equipo, Christophe Galtier, actualmente bajo contrato con el PSG (el conjunto de la capital tendría decidido romper el vínculo y contratar a otro entrenador de cara a la próxima temporada -Luis Enrique-).

El correo electrónico llegó a manos del periodista galo Daniel Riolo, quien en el programa After decidió revelar su contenido luego de haberlo guardado durante tres semanas hasta chequear si era verídico. El e-mail habría sido enviado por Fournier hacia Dave Brailsford, director de fútbol de Ineos (empresa que en 2019 compró el club), con el objetivo de informarle lo acontecido en su última reunión con el por entonces entrenador del equipo.

Ante este escenario, el director técnico y su hijo, John Valovic-Galtier, fueron puestos bajo custodia policial este viernes en Niza (sureste de Francia), precisó el fiscal Xavier Bonhomme.

Los dos hombres han sido escuchados desde las 8:45 a.m. por la policía judicial de Niza. La investigación se refiere precisamente a las sospechas de “discriminación basada en una supuesta raza o pertenencia a una religión”.

La custodia policial, una medida privativa de libertad, le permite a los investigadores tener a la persona a su disposición por un tiempo limitado (24 horas). Al final de esta custodia policial, la persona puede ser puesta en libertad o llevada ante el tribunal para decidir sobre la acción legal.

Aparentemente, Galtier le señaló con preocupación al dirigente que el plantel tenía muchos futbolistas de etnias minoritarias en Niza y que los aficionados de la institución estaban descontentos con eso, al punto tal que lo habían repudiado en un restaurante. Ante esto, sostenía que no se podían tener “tantos negros y musulmanes” en el plantel.

“Christophe Galtier luego llegó a mi oficina y saludó a su hijo quien me dijo ‘puedes consultar con mi padre lo que te dije’. Una vez que su agente/hijo se fue, le conté a Christophe sobre la discusión que acababa de tener y le pregunté si todo era cierto. Luego respondió que sí y que tenía que tener en cuenta cuenta la realidad ‘de la ciudad’ y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo”. (Galtier) Me dijo ‘anoche fui al restaurante y todos se me echaron encima diciendo que tenemos un equipo de negros’ para luego agregar ‘Julien tienes que darte cuenta de qué ciudad somos. Estamos en la ciudad de Jacques Médecin (ex alcalde de Niza), y nuestro equipo no se corresponde con lo que la gente quiere, como tampoco me corresponde a mí', no había argumento deportivo sino religioso o argumentos sobre el color de la piel”, fue uno de los fragmentos difundidos.

En su momento, mediante un comunicado que su abogado divulgó a medios franceses, Galtier afirmó que “se enteró con asombro de las declaraciones insultantes y difamatorias” e indicó que emprenderá medidas legales que no especificó.

