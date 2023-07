Se filtró la nueva camiseta que usaría Boca la próxima temporada: los principales cambios y el detalle que conserva de la versión actual

La nueva camiseta que utilizaría Boca Juniors en la próxima temporada

Boca Juniors tendrá una nueva camiseta para la temporada 2023/24 y ya comenzaron a filtrarse imágenes de lo que sería el diseño de la indumentaria que utilizarán los planteles de fútbol del Xeneize, tanto masculinos como femeninos. El sitio Footy Headlines, que muestra anticipos exclusivos en los uniformes de distintos equipos del mundo, publicó cómo luciría la casaca titular que se pondrán los jugadores que orienta Jorge Almirón.

Si bien aún no hay información oficial sobre la camiseta que diseñó la marca Adidas para Boca, el modelo se puede encontrar en las redes sociales y los aficionados ya comenzaron a opinar. En primer lugar, hay grandes diferencias respecto a la actual indumentaria. La remera de cuello redondo cuenta con distintos tonos de azul, mucho más oscuros que la versión 2022/23, y una franja más amplia. Se respetan las tres tiras a la altura de los hombros y se agrega una línea amarilla que bordea los costados. Además, también estará la frase “Xeneize” estampada en el dorso y los dos sponsors principales del club: Betsson (al frente) y DirecTV (detrás).

Como no podía ser de otra manera, los internautas comenzaron a opinar sobre el nuevo diseño y algunos mostraron su disgusto porque sienten que se aleja al modelo tradicional e histórico de la camiseta. “Muy buena la versión trucha. Ahora, ¿cuál sería la de verdad?”, “Si es esa, hay que rescindirles el contrato ya mismo”, “Acorde a cómo juega el equipo de Almirón”, “Parece de entrenamiento”, “Rara. No sé si me gusta o no. Voy a esperar a ver cómo le queda a Marcos Rojo para decidir”, fueron algunos de los comentarios en Twitter. Otros usuarios la elogiaron y se ilusionan que con una nueva versión de casaca se podrá obtener la séptima Copa Libertadores de América.

Hay que recordar que el pasado 19 de mayo, Boca Juniors estrenó en el triunfo ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona su camiseta alternativa con una base celeste y ribetes azules en un diseño particular inspirado en el icónico Puente Transbordador Nicolás Avellaneda de su barrio característico. Así como anteriormente la marca le dedicó espacio en el diseño al barrio de La Boca y también a la Bombonera, lanzó esa casaca con tono grisáceo y vivos azules que será suplente a la habitual azul y amarilla.

La camiseta alternativa de Boca Juniors (Adidas)

ASÍ SERÍA LA NUEVA CAMISETA DE BOCA JUNIORS PARA LA TEMPORADA 2023/24

