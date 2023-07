Miguel Merentiel volvió a marcar en el triunfo de Boca y se convirtió en el goleador del equipo en 2023: la particular racha cuando abre el marcador

Miguel Merentiel había tocado poco el balón ante un Sarmiento ordenado y granítico. Incluso varias veces había salido del área buscando participar del armado de juego o dejarle el espacio a un volante que ingresaba. Sin embargo, como buen goleador, la que tuvo, la empujó a la red. Por algo, el uruguayo, de 27 años, se convirtió en el máximo anotador de Boca Juniors en 2023, con seis tantos, igual que Benedetto. Ante los juninenses, una vez más, aportó la apertura del marcador para el 2-0 final.

La jugada la construyeron Pol Fernández y Oscar Romero a 19 minutos del epílogo. Tras una pérdida en ataque de la visita, los mediocampistas se combinaron con inteligencia y el paraguayo terminó enviando el centro preciso para la llegara de la Bestia, que se anticipó a su marcador y abrió el score. Su grito fue muy celebrado por toda La Bombonera, pero especialmente por Jorge Almirón, quien metió un pique corto apretando los puños a modo de desahogo.

Merentiel sigue probando su valía: ya son tres los encuentros en los que anotó el primer gol en la Liga Profesional y todos finalizaron en triunfo. Además de la victoria ante Sarmiento, lo mismo ocurrió ante Argentinos Juniors (1-0) y Tigre (1-0).

El ex Defensa y Justicia después le dejó su lugar a Luis Vázquez, quien en otra contra asistió a Medina para colocar cifras definiticas. El atacante llegó al club en febrero de este año a préstamo por un año. Su ficha pertenece a Palmeiras y la opción de compra asciende a tres millones de dólares. Todo indica que el Consejo de Fútbol que encabeza el vicepresidente Juan Román Riquelme hará la inversión para quedarse con sus servicios, cada vez más importantes.

“Veníamos preparando eso, me decían que estuviera preparado, que tenía que picar en la que me quedara. Lo hicimos de buena manera y sacamos tres puntos. Fueron dos contras rápidas”, describió el charrúa. “Estoy muy contento, el otro día le tocó anotr Luis, que hacía mucho no le tocaba. Tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando y consiguiendo resultados”, concluyó.

En un momento en el que Boca no tiene a su ariete y figura por lesión, y en el que son varias las bajas que padece en ofensiva, como Langoni, Zeballos y Villa, condenado por lesiones y violencia de género, Merentiel dio la cara una vez más. Y le sirvió al Xeneize para volver a celebrar.

