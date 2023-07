Pusineri explicó su inesperada salida de Atlético Tucumán: “Hubo algunas cosas en el último tiempo”

Atlético Tucumán consiguió un triunfo clave en su lucha por la permanencia al vencer por 1 a 0 (Mateo Coronel, de penal) en el Monumental José Fierro a un rival directo como Unión de Santa Fe. Gracias a esos tres puntos acumula 24, pasó a su rival de turno, se alejó del fondo de la tabla de posiciones en la Liga Profesional y engrosó su bajo promedio.

Te puede interesar: Rosario Central empató 1-1 ante a Colón en la continuidad de la fecha 21 de la Liga Profesional

Sin embargo, una noticia sacudió por completo al Decano. Una vez consumada la victoria, Lucas Pusineri sorprendió en conferencia de prensa al anunciar su salida del equipo. “No queríamos seguir poniendo en juego nuestro trabajo partido a partido. Hoy se ganó, la gente se va feliz a su hogar. Y esto habla de un cuerpo técnico de personas de bien. Fuimos muy felices acá. Entre el último partido y hoy había pocos días. Queríamos cambiar la imagen. Es una decisión. Seguramente lo asumiremos más adelante. Nos reencontraremos con el grupo para charlar y comentarles esto”, lanzó el entrenador.

Una de las versiones indicaba que su decisión podría estar vinculada a la salida de Miguel Abbondándolo, dirigente que quedó envuelto en un escándalo tras ser visto con una bandera de Boca Juniors en la despedida de Juan Román Riquelme. “Es una decisión que veníamos meditando. Obviamente hubo algunas cosas en los últimos tiempos en la institución. Si bien Miguel era una persona que nos acercó al club y estoy agradecido, hay una decisión que es tomada, a mi entender, con tranquilidad, viendo el futuro. Es difícil cada partido poder rendir no sabiendo si nos íbamos o nos quedábamos”.

Te puede interesar: Tras la victoria de Lanús, Vélez venció a Arsenal en el debut del Gallego Méndez

También sobrevoló en el club que no estaba a gusto con la designación de Cristian Lucchetti como mánager. Pero nuevamente Pusi optó por desterrar cualquier tipo de rumor: “No he podido conversar con Christian, pero nada tiene que ver esta posibilidad de que llegue al club”.

“Hemos logrado estar más de un año, poder ganar mucho más de lo que perdimos. Hemos logrado muchas más victorias que derrotas. Hemos hecho ilusionar al pueblo Decano. Hemos vendido tres futbolistas a ligas competitivas también, hemos tenido respeto por parte de todos”, añadió. Durante su estadía en Atlético Tucumán cosechó 19 victorias, 22 empates y 16 derrotas en 57 partidos, cosechando el 46,1 por ciento de efectividad.

Te puede interesar: Un dirigente de un club de Primera fue visto en la despedida de Riquelme flameando una bandera de Boca y pidieron su expulsión: el descargo

Tras hacer pública su decisión, Mario Leito, presidente del Decano, dio su versión de los hechos: “Me llamó al vestuario. Nos acercamos con directivos y nos comunicó que renunciaba, que se iba. Aparentemente, por lo que entendí, muchas presiones por los resultados, que no podía conseguir. Le agradecí”, comentó.

“Le agradecí su hombría, su capacidad. Es una decisión que tomó él. No somos quién para torcer esa decisión. No me la esperaba. Ahora, a ponernos a trabajar para ver quién va a ser el técnico interino y definir quién va a conducir este grupo”, concluyó el directivo.

Seguir leyendo: