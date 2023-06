Tras brillar con la Selección en el Mundial Sub 20, Luka Romero se incorpora a un gigante de Europa

Luka Romero dejará Lazio para sumarse al Milan de la Serie A italiana (Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images)

El mercado de pases en Europa está tomando temperatura en medio de las vacaciones de los futbolistas y una de las última novedades incumbe al argentino Luka Romero, quien viene de jugar para la Selección que condujo Javier Mascherano en el Mundial Sub 20 con altos rendimientos (dos goles y una asistencia en 4 partidos). El habilidoso extremo derecho de 18 años dará un salto de calidad en la Serie A de Italia.

Te puede interesar: Santiago Giménez continuará en el Feyenoord durante la siguiente temporada; así lo sugirió su representante

El nacido en la localidad de Durango, México, tiene un acuerdo de palabra para pasar al AC Milan en la próxima temporada y abandonará al Lazio, club al cual llegó en julio de 2021 proveniente del Mallorca de España.

El Milan acordó su incorporación tras su paso por el elenco de la capital italiana, cuyo vínculo finalizará este viernes 30 de junio. A continuación, según pudo saber Infobae, firmará un contrato con el Rossonero por cuatro temporadas, es decir, hasta junio de 2027. No era el único club de élite interesado en sus servicios luego de su actuación en la Copa del Mundo que terminó alzando Uruguay, sin embargo, el organizador de juego y su entorno optaron por la propuesta presentada por el semifinalista de la última Champions League.

Te puede interesar: La original presentación de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos con Biden, Taylor Swift y Shaquille O’Neal como protagonistas

El jugador clase 2004 no renovó su contrato con el club romano por lo que la escuadra que orienta Stefano Pioli logró ficharlo sin pagar el pase y convenció al futbolista para unirse a sus filas por los próximos cuatro años. Romero continuará en la Serie A, donde ya ha sumado minutos en su paso por el cuadro celeste con seis partidos jugados en la temporada 2022/23. Además, el DT Maurizio Sarri lo utilizó en Europa League, Conference League y Copa Italia.

Luka Romero anotó el 3-0 de Argentina ante Nueva Zelanda

La historia de Luka Romero es bastante particular, ya que posee triple nacionalidad. Nació en México, su padre, Diego, es argentino (jugó en Quilmes), pero vivió mayoritariamente en España. Allí debutó con 15 años en el Mallorca, pero siempre tuvo claro que quería jugar para la selección argentina.

Te puede interesar: Shakira reveló por primera vez cómo se enteró de las infidelidades de Piqué

Formó parte del Sub 15, estuvo bajo la órbita de Pablo Aimar en la Sub 17 y ya dio muestras de su talento durante el Mundial Sub 20. Los que lo conocen saben que todos los años pasa sus vacaciones en la Argentina con sus familiares y que es fanático del fútbol argentino. El fruto, al parecer, nunca cae demasiado lejos del árbol. “Cuando llego acá, siento que es mi casa, toda mi familia es Argentina. La verdad que me siento argentino”, le dijo a Infobae días antes de iniciar el torneo juvenil.

Ahora, Luka seguirá su camino en el fútbol en un grande como el Milan. También lo quiso Inter, pero su recorrido en el césped estará en la otra vereda.

Seguir leyendo: