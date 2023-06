La novia de Benzema hizo una divertida confesión sobre el día que lo conoció y habló de su conversión al Islam

Benzema y Jordan Ozuna se mostraron por primera vez en público en octubre de 2022

Luego de varios meses desde que se hiciera pública su relación con el futbolista Karim Benzema, la modelo Jordan Ozuna ha dado su primera entrevista para despejar los rumores sobre ella y contar algunas intimidades sobre cómo es su nueva vida junto al ex goleador del Real Madrid. De su infancia en Oceanía, su inicio en el modelaje y su conversión al Islam.

La primera vez que la pareja se mostró en un evento público fue en octubre de 2022, durante la ceremonia de Balón de Oro que premió al francés como el mejor jugador de la temporada. Curiosamente, a la estadounidense de 32 años aún le costaba comprender la trascendencia de su novio, incluso, confesó que no su ignorancia le jugó una mala pasada en sus primeras citas: “Cuando conocí a Karim, no sabía bien quién era. ¡Soy americana, no sé mucho de fútbol!”, reveló en diálogo con la revista Yo Dona.

Es que Ozuna, de 32 años y quien hace pocas semanas fue madre del cuarto hijo de Benzema, se enamoró del futbolista sin saber demasiado sobre el deporte más popular del planeta: “Desde el principio sentí que era algo diferente. Karim es un tipo alucinante. Nos reímos tanto juntos... Cuando digo que es mi mejor amigo, lo digo de verdad”.

Ahora, se prepara para una nueva aventura en Arabia Saudita, ya que el artillero francés fue anunciado como nuevo refuerzo del Al-Ittihad del país asiático. Será el sexto destino en donde vivirá la modelo, quien nació en Maryland, se crio en Guam y ahora está instalada en Madrid, España. Es que su nacimiento fue producto del amor entre Gina Galipo, una joven de 19 años, y el boxeador Sharmba Mitchell, quienes se separaron cuando ella aún era una bebé. Tiempo después, su madre inició una relación con un marinero de la Armada de los Estados Unidos, por lo que la familia se tuvo que mudar a la isla de Oceanía cuando allí fue designado por las fuerzas.

Jordan Ozuna se inició como modelo en Los Ángeles

“Al principio fue duro. Pasamos de una gran ciudad a una isla mínima. Una sola carretera la recorría de punta a punta y si te subías a una de las montañas podías ver el final de la isla del otro lado. En cuanto salías a la calle empezabas a sudar. El calor era muy pegajoso y había insectos gigantes. Recuerdo unas arañas que se llamaban ‘banaba spiders’, de color amarillo y negro y tan grandes como la palma de mano” -abre grande la mano-. “Solo pensar en ellas se me pone la piel de gallina. También había serpientes y lagartos por todas partes: entre la ropa sucia, en casa, en el jardín... Salvo por esos pequeños detalles, la pasé muy bien. Hacíamos snorkel, nadábamos en playas paradisíacas y la comida estaba riquísima. Me encantó crecer ahí”, recordó.

Luego, vivió dos años en Hawaii y cuando tuvo la edad suficiente viajó sola a Los Ángeles para cumplir su sueño de ser modelo: “Hice las maletas y me fui. Solo tenía una amiga en la ciudad. Mi madre estaba aterrorizada a la vez que emocionada. Siempre me ha apoyado en todo”. Allí se desempeñó como camarera durante un tiempo: “Ninguna agencia me quería fichar debido a mi estatura. Pero conocía a mucha gente de la industria, estilistas, maquilladores, fotógrafos... Ellos me proponían cuando surgía una oportunidad”. Finalmente, pudo empezar a desarrollarse en la industria y trabajó en algunas campañas y desfiles en Nueva York.

Su vida ha sido una montaña rusa de emociones y en el último tiempo sufrió un cambio radical. No sólo por haber sido madre, sino porque decidió cambiar de religión: “Me he convertido al Islam. Fue aquí en la Mezquita de Madrid. Recitan el Corán... Es una ceremonia pequeña e íntima. Lloré como una niña. Soy muy sentimental”. Según explicó, hacía tiempo que venía barajando esta posibilidad y después de años de informarse al respecto, tomó la decisión: “He investigado mucho sobre esta religión y me parece preciosa. Todo lo que he leído sobre ella me ha enternecido. Durante el Ramadán leí el Corán y me hizo llorar. También leí ‘The Sacred Path to Islam’ (El camino sagrado al Islam) sobre un cristiano que se convierte al Islam, como yo. Un libro realmente precioso”.

Al ser consultada sobre si siente algún tipo de preocupación porque será una modelo en Medio Oriente, respondió: “Para nada. Estoy emocionada por ir allí”. Incluso, aseguró que no tiene inconvenientes con los códigos de vestimenta que allí se aplican para las mujeres: “Por mi parte no hay ningún problema. Es una cultura preciosa y estoy encantada con la aventura”.

