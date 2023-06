De vendedor ambulante en Paraguay a ser el máximo goleador del fútbol argentino: la historia de superación de Alex Arce

El paraguayo es el máximo artillero del fútbol argentino

Independiente Rivadavia es -por el momento- el mejor equipo de la Primera Nacional. En 19 fechas es líder de su zona con 40 puntos y, de los 37 equipos que conforman la categoría ninguno ha marcado tantos goles, 35, como el cuadro mendocino. Esta gran virtud del equipo que conduce Alfredo Berti se debe principalmente al nivel de su delantero estrella: Alex Arce.

El paraguayo de 28 años llegó a La Lepra para esta temporada con la promesa de luchar por el ascenso, algo que bien sabía en su país natal. Ahora, es una obviedad sostener que su fichaje ha sido un acierto, pero hubo un momento de su carrera en el que pocos confiaban en él, a punto tal de que estuvo al borde de dejar la actividad e iniciar otra carrera.

Arce hizo inferiores en Cerro Porteño y su primer contrato lo firmó en 2015. Sin embargo, tuvo que esperar casi dos años para debutar en la máxima categoría y poco después sufrió la rotura de ligamentos cruzados. Tras recuperarse, su nivel no era el mismo y por eso estuvo bastante tiempo entrenando con la Reserva del equipo, hasta que en 2019 decidió irse para buscar continuidad en un club de las ligas menores.

Así, inició una carrera por el ascenso paraguayo en equipos como el Sud América o el Libertad Veniloma de la liga de Carapeguá, su tierra natal. “Estaba jugando en ligas, pensé incluso en dejar el fútbol”, confesó en una entrevista al programa radial Cardinal Deportivo hace un tiempo.

Es que lo económico empezó a ser un problema a tal punto que durante la pandemia se convirtió en vendedor ambulante: “Un amigo que se dedica a vender y viajar por todas partes me ayudó, me dio trabajo de macatero y fue un gran alivio para mí, porque por lo menos me ayudaba para el pan de cada día como se dice, puedo decir que tuve la fortuna de trabajar en otra cosa como varios colegas del ascenso, no fue fácil para mí”, contó al diario Crónica de Paraguay. Los productos que ofrecía eran frazadas y hamacas, que fabricaba su abuelo.

Festejo de Arce, que ya está siendo observado por equipos de Primera (Foto: Independiente Rivadavia)

Fue así que el entrenador Humberto Botellón García se acordó de él mientras armaba el equipo de Ameliano, club de la segunda división de Paraguay que aspiraba a ascender a la máxima categoría. Luego de unas charlas telefónicas, el técnico lo unió al equipo y allí Arce recuperó la confianza y la capacidad goleadora: anotó 23 tantos en la campaña y consiguió el objetivo.

En 2021, logró nuevamente con goles mantener al equipo en Primera División y llegó entonces la oferta de Independiente Rivadavia. Fueron cerca de USD 400 mil lo que La Lepra mendocina pagó por él: “Me gustó el desafío de salir del país y jugar en Argentina. Y la parte económica también”, explicó a Tigo Sport hace algunas semanas.

“Cuando llegué, sentí la diferencia, se juega mucho mas rápido, otro ritmo. Pero por suerte me adapté rápido”, explicó sobre la Primera Nacional, y agregó: “Es un poco más dura, se pega mucho, como no hay VAR en esta categoría se deja jugar mucho. Cada partido que jugamos, lo hacemos a estadio lleno también”. Una de las sorpresas que se llevó fue la cantidad de hinchas que suele convocar el equipo mendocino, algo que, según sostiene, ha sido clave en la gran campaña. Lo otro que lo asombró fueron los viajes, debido a las dimensiones territoriales de la Argentina con respecto a Paraguay: “Tuvimos 23 horas de viaje para jugar contra Chaco For Ever”.

Lo cierto es que Arce lleva a notados 19 goles en 19 partidos en su club y no hay nadie en el fútbol argentino que ostente semejante marca. En la tabla de artilleros de la categoría le lleva seis al segundo, Leandro González, de Deportivo Madryn, y en la Liga Profesional Pablo Vegetti, el líder, ostenta 13 gritos en 21 encuentros.

Para tener noción, Vegetti fue el goleador de la Primera Nacional en 2022, al convertir 17 tantos en 36 partidos con Belgrano. Es decir que el paraguayo ya lo pasó, pese a que aún resta casi la mitad del torneo, y en 2021 Pablo Magnin, de Tigre, anotó 22, marca que seguramente superará en las próximas fechas.

“Siempre dije que tenía que agradecerle de alguna forma a mi mamá (Mirian Barrios), y por eso voy a seguir insistiendo, mi sueño es hacerle una casa a mi mamá, en eso estoy ahora, quiero seguir haciendo más goles y más adelante si me sale una transferencia importante va a ser una bendición muy grande para mí”, declaró al diario Crónica de su país. Y sin dudas, esto sucederá en el corto plazo.

Es que su racha ha llamado la atención de varios equipos de la Liga Profesional. Aquellos que necesiten incorporar a un delantero para afrontar la segunda mitad de la temporada, sin duda pondrán los ojos en Arce, aunque deberán presentar una oferta a la altura de quien hoy es la piedra fundamental del sueño del ascenso de los hinchas de Independiente Rivadavia.

Los dirigidos por Berti tendrán en las próximas dos jornadas dos enfrentamientos claves que podrían empezar a definir su destino. Primero visitarán a Mitre en Santiago del Estero, que marcha cuarto en la table, y luego recibirán a Chacarita, tercero. Cabe recordar que por el formato actual el ganador de la zona no ascenderá directamente, sino que primer deberá jugar una final contra el vencedor del otro grupo, que por el momento es Agropecuario. El perdedor de ese encuentro, ingresará al Reducido.

