“En La Boca el más grande, el más grande es Román”: la curiosa canción a Messi que se cantó durante la despedida de Riquelme

Cancionero de Boca a Messi

Después de una larga espera, finalmente Juan Román Riquelme tuvo su partido despedida en la Bombonera. En una tarde noche a pura emoción, el histórico número 10 y uno de los ídolos más relevantes que vistió la camiseta de Boca Juniors, disfrutó de un homenaje que nunca olvidará.

Uno de los invitados especiales a la fiesta fue Lionel Messi, el campeón del mundo con la selección argentina que supo tirar paredes con Riquelme durante varios encuentros en el combinado nacional y con el que se consagró medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El astro rosarino fue uno de los más ovacionados durante todo el encuentro y en la previa del homenaje, pero también fue el foco de una curiosa canción que se entonó desde las tribunas.

Desde la segunda tribuna, los hinchas xeneizes más caracterizados sorprendieron a todos cuando ponderaron al N° 10 de Argentina con un cántico especial: “Messi, Messi, Messi, Messi, me tenés que perdonar, en La Boca el más grande, el más grande es Román”, fue lo que se escuchó desde el corazón de La 12, que más tarde pidió para que el ahora ex PSG se vista con la casaca azul y oro.

“Teque, teque, toca, toca, esta hinchada está re loca, le pedimo’ a Leo Messi, que se ponga la de Boca”. Los otros hits dentro del cancieron que se escuchó en la Bombonera fueron: “Che Messi, che Messi, dejate de joder, ponete la de Boca que te queremos ver”; y el pedido final para que el futuro jugador del Inter Miami que retumbó en Brandsen 805 fue: “La de Boca, ponete la de Boooca, ponete la de Boooca, ponete la de Boooca”.

El abrazo entre Messi y Riquelme

El rosarino agradeció todas las muestras de cariño que recibió de parte de los fanáticos del Xeneize en la jornada, una especial para él también y para los otros dos campeones del mundo en Qatar que fueron invitados como Leandro Paredes, jugador nacido en las divisiones inferiores del club, y Ángel Di María.

Una vez que terminó el partido, y antes que Riquelme y Messi soplaran las velitas de una torta gigante, el 10 de Boca tomó el micrófono y le dedicó unas palabras a las personas que marcaron su carrera deportiva. Y una de esas, para Román, fue para el ex Barcelona. “Hoy es un día maravilloso para todos los bosteros, porque podemos disfrutar. Después pasó el tiempo, me puse más viejo, pero tuve la suerte de jugar con alguien increíblemente grande, que no sé si es más que Maradona, no sé si es menos, pero tuve la suerte de jugar con los dos. Sé Enano (por Messi) que tenías que irte de vacaciones. Le pido disculpas a tu familia que se tuvo que quedar un par de días más... Para todos los bosteros tenerte acá es inolvidable”, dijo el gran protagonista de la noche.

Acto seguido, la transmisión de la TV tomó a Messi, que con sólo un gesto de su cara le agradeció a Román las palabras tan elogiosas. “Muy lindo poder estar en su homenaje, con lo que significa él para el fútbol argentino, lo que es para Boca, estar una vez más en La Bombonera. La verdad que un día muy especial para disfrutar y así lo hicimos”, concluyó el rosarino cuando le tocó salir del campo de juego y recibir un estruendoso aplausos de las más de 50 mil personas presentes en el homenaje.

Messi y Riquelme festejaron su cumpleaños juntos en la Bombonera (FotoBaires)

