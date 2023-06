Las fotos y videos de la glamorosa boda de Juan Musso con Anna Ariaudo, que tuvo invitados de Selección

El casamiento del arquero Juan Musso

Para Juan Musso y Anna Ariaudo es un beautiful day. Es que la feliz pareja dio el sí y selló su amor en el sagrado matrimonio con una fiesta que tuvo entre sus invitados al Tucu Correa y a Lautaro Martínez, los delanteros del Inter que generaron una gran amistad con el arquero durante sus días en la Selección.

La canción de U2 acompañó las imágenes a la salida de la capilla en una ceremonia celebrada en Garda, un hermoso pueblo ubicado al norte de Italia. Rodeado de amigos y familiares, el nicoleño surgido de Racing celebró su matrimonio con su pareja que lo acompañó desde sus primeros pasos en la Academia hasta su incursión por Europa, donde brilló en el Udinese y el Atalanta.

Integrante del plantel campeón de la Copa América disputada en Brasil y la Finalissima contra Italia en Londres, llamó la atención de Lionel Scaloni de no convocarlo para la última gira del combinado nacional por Asia, dado que su lugar fue ocupado por Walter Benítez, de gran presente en los Países Bajos.

Juan Musso formó parte del proceso de la Scaloneta durante la previa de la Copa del Mundo que se disputó en Qatar. Incluso fue titular en el Monumental de Núñez, en un encuentro correspondiente a las Eliminatorias frente a Bolivia, que el Dibu Martínez no pudo disputar. Sin embargo, el entrenador de Pujato optó por llevar a Franco Armani y a Gerónimo Rulli para que acompañaran al marplatense en la cita del país del Golfo que la Albiceleste sumó su tercera estrella.

Cabe señalar, que en los meses anteriores al comienzo del Mundial, el arquero había sufrido una dura lesión en su rostro, que derivó en una intervención quirúrgica que le quitó terreno en la lucha por un lugar al campeonato más codiciado del planeta. En aquella oportunidad los médicos debieron utilizar tornillos y placas para solventar la fractura y en su regreso a las canchas debió utilizar una máscara protectora para evitar complicaciones.

Antes de figurar en la marquesina extraordinaria que expone a los mejores jugadores del Viejo Continente, el nicoleño atravesó una etapa de introspección en la que estuvo a punto de abandonar el fútbol. Fue en los tiempos de juveniles, cuando se formaba en la cantera del Tita Mattiussi. En plena adolescencia, el arquero había decidido dejar atrás la pensión para regresar a sus pagos y llevar una rutina ajena a los entrenamientos. “En ese momento era muy chico y ni siquiera me ponía a analizar lo que quería para mi vida. Tenía 15 años y estaba en una situación complicada, porque extrañaba mucho a mi familia y a mis amigos. Cuando me fueron a buscar de Racing yo ni sabía si quería ser futbolista. Estaba lejos de jugar en Primera, aunque ya tenía algunas convocatorias en las selecciones juveniles. Eso me daba una sensación de profesionalismo que me gustaba, pero se estaba dando todo muy rápido. Sentía que estaba quemando etapas. Necesitaba divertirme y estar cerca de mis seres queridos. Después me di cuenta de que el fútbol era mi verdadera pasión”, explicó tiempo después en diálogo con Infobae.

Actualmente es uno de los referentes del conjunto de Bérgamo y su futuro es tan prometedor que varios gigantes de Europa averiguaron las condiciones de su contrato para incorporarlo entre sus filas. Mientras tanto, Musso disfrutará de la luna de miel junto a su flamante esposa antes de comenzar la pretemporada. Probablemente entre sus máximos deseos, estará la posibilidad de una nueva convocatoria en la Selección.

LAS POSTALES DE LA BODA DEL ARQUERO ARGENTINO

Juan Musso y Anna Ariaudo sellaron su amor en Italia

El Tucu Correa fue uno de los invitados

Lautaro Martínez y Agus Gandolfo también fueron invitados a la boda

La feliz pareja luego de dar el sí

