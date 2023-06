La cruda confesión de Marc Márquez tras no correr por segunda fecha seguida del MotoGP: “Es mi peor momento deportivo”

Márquez reconoció que atraviesa su peor momento deportivo (@marcmarquez93)

Hace una década Marc Márquez logró el primero de sus seis títulos en el MotoGP y con apenas 20 años comenzó a edificar una campaña que estaba destinada a romper todos los récords de la categoría reina. Pero desde hace tres temporadas el piloto español empezó con una pesadilla producto de lesiones. Cuando volvió a correr no fue el mismo de antes y este domingo tuvo su segunda retirada antes de la carrera en una semana.

Te puede interesar: Marc Márquez también se va al suelo en Países Bajos: así han sido sus 14 caídas en MotoGP este 2023

El domingo anterior en el Warm Up del Gran Premio de Alemania, que es un ensayo matutino previo a la carrera, tuvo la quinta caída del fin de semana y sufrió una pequeña fractura en su mano derecha. Debido a ello decidió retirarse y no participó de la competencia germana.

Hoy volvió a bajarse y fue ante del Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Assen, conocido como La Catedral del Motociclismo de Velocidad. El séptuple campeón mundial expresó en sus redes sociales que “como saben, no he llegado a Assen al cien por cien físicamente. Además del esguince y de la fractura del dedo, esta semana en Madrid vieron que había una costilla fracturada que me ha estado produciendo mucho dolor”.

Te puede interesar: El calvario de una joven estrella del tenis que ganó el US Open: “Desearía que nunca hubiese pasado”

“Esta mañana me he levantado con mucho dolor y, tras una revisión con el equipo médico, hemos decidido no correr hoy para evitar que empeore y así poder recuperarse las siguientes semanas. ¡Muchas gracias a todos por nuestro apoyo!”, agregó.

El comunicado de Márquez en sus redes sociales

El sábado en la carrera Sprint el nacido en Cervera, terminó 17º en una de sus peores actuaciones en la categoría reina. “Hoy estaba demasiado relajado, sin empujar”, reconoció el piloto oficial de Honda en testimonios consignados por Motorsport. Cabe destacar que no cuenta con el mejor medio mecánico para pelear adelante.

Te puede interesar: Uno de los agentes más importantes de la NFL protagonizó una pelea con un tiburón y generó indignación en las redes

“Pero llueve sobre mojado. Hemos estado en esta situación 1.000 veces, pero esta vez pasó esto”, añadió. “Quitando la lesión, este es el peor momento de mi carrera deportiva. Pero derrotarse es lo fácil, y yo nunca elegiré el camino fácil”, sentenció.

Su 19º colocación en el campeonato que lidera el actual campeón, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que este domingo venció en Assen, es una muestra del mal presente que atraviesa Márquez.

Marc pasó de un cuento de hadas a una película de terror en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad. Fue el penúltimo campeón de la extinta 125 cm3, hoy conocida como Moto3. En 2012 se consagró en Moto2 con 19 años y con 20, fue el campeón más joven en la historia del MotoGP.

Marc Márquez en los entrenamientos del GP de Países Bajos (EFE/ Vincent Jannink)

Su contundencia en la pista producto de un manejo excelso, combatividad y buen medio mecánico, lo llevaron a ganar otro cinco títulos en 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019. Pero en la primera carrera que se disputó en 2020, en plena pandemia de COVID-19, sufrió una caída en Jerez de la Frontera, en el Gran Premio de su país y padeció la fractura de húmero derecho que recién pudo terminar de recuperar en el epílogo de 2022 y tras pasar cuatro veces por el quirófano. Ese año también se perdió otras seis carreras.

Volvió al triunfo en Alemania 2021 y repitió en la siguiente carrera en en el Gran Premio de Emilia Romaña. Pareció que todo iba a volver a la normalidad. Pero en el comienzo de 2022, en el calentamiento previo a correr el GP de Indonesia, Márquez se cayó (también lo había hecho en las prácticas) y sufrió una conmoción cerebral. Estudios posteriores confirmaron un cuadro de diplopía, la que se produce por la parálisis del cuarto nervio derecho.

Este año tampoco visitó nuestro país luego de otra lesión en Portugal tras embestir al local Miguel Oliveira (Aprilia), en la que sufrió una fractura en el primer metacarpiano de su mano derecha. Tampoco estuvo en Austin (Estados Unidos) y Jerez (España).

Sin embargo, las frustraciones deportivas contrastan con su buen presente personal: “Estoy en uno de mis mejores momentos, apoyado por mi familia, mi pareja, mi hermano, mi mánager, el equipo, todo ello está compensando la balanza y me hace que tenga fuerzas para seguir empujando”, afirmó en declaraciones publicadas por Mundo Deportivo.

Si bien su actual contrato con Honda vencerá en diciembre de 2024, el jefe del equipo nipón, Alberto Puig, fue contundente sobre el futuro de Márquez: “Cada persona puede hacer lo que quiera, pero Honda no es una compañía que quiera retener a un piloto que no quiera estar aquí”, esgrimió. “Diría que sí, que Marc estará con nosotros, pero lo digo en base el contrato”, subrayó. Siendo un deportista súper competitivo ante sus molestias físicas y el poco rendimiento de su moto, hoy es una incógnita el futuro del español.

Seguir leyendo: