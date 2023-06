Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mostraron cómo son sus vacaciones en su majestuoso yate

Cristiano Ronaldo junto a Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo disfruta de sus vacaciones después del final de la temporada 2022/23 y, como suele hacerlo en los últimos años, ha optado por el verano europeo para disfrutar con su familia. El futbolista de 38 años ha elegido las costas de la isla italiana de Cerdeña para anclar su majestuoso yate y aprovechar el sol junto a su pareja, Georgina Rodríguez, y sus hijos.

El delantero portugués, que viene de marcarle un gol a Islandia en las Eliminatorias de la Eurocopa, publicó en sus redes sociales un álbum con algunas imágenes de lo que fue su primera jornada sin fútbol de por medio. Allí se puede observar a cuatro de sus cinco hijos, felices en la embarcación que su padre compró hace algunos años. Quienes están son Cristiano Ronaldo Jr, los mellizos Eva y Mateo y la pequeña Alana Martina. La única ausente en las fotos es Esmeralda, quien aún no ha cumplido un año.

Ronaldo es propietario del yate cuyo valor se acerca a los USD 6 millones desde mediados de 2020, cuando era jugador de la Juventus. En aquel entonces, viajó a Viareggio, en la región de Toscana, para visitar la fábrica de Azimut y cerrar los detalles para la compra de esta asombroso modelo Azimut Grande 27 (número que representa la longitud de la embarcación). Una de sus principales características es que cuenta con una impactante suite principal con cristal panorámico, lo que permite apreciar una vista única y espectacular.

“Las extraordinarias vistas a través de las ventanas de la suite crean la incomparable sensación de estar completamente en armonía con el mar”, describe la empresa. “En el timón, el innovador sistema de dirección asistida electrónica Optimus Electronic Power Steering System by Seastar Solutions da una sensación parecida a la de conducir un coche lujoso”, explican en la página web de la compañía. Debido a su moderno diseño aerodinámico creado por Stefano Righini, el vehículo alcanza una velocidad crucero de 12 nudos y lograr una velocidad punta de 28. Sus dos motores son los MAN R V12 1900 mHP. Su interior cuenta con cuatro suites dobles para los pasajeros y otros dos camarotes para la tripulación. También posee siete baños, distribuidos en los tres niveles del yate.

El martes, Ronaldo llegó a las 200 presentaciones con la camiseta de la selección de Portugal. El ex Real Madrid fue el autor del gol que le dio la victoria al combinado de Roberto Martínez ante Islandia y se mostró feliz de su logro: “Jugar 200 partidos demuestra mi amor por este país, por nuestra selección y no es una coincidencia”, afirmó en la conferencia de prensa previo al cotejo con los escandinavos. “Por eso estoy muy orgulloso, quiero seguir jugando, quiero seguir haciendo feliz a mi familia, amigos y a todos los portugueses. Porque este ha sido un camino largo, pero no terminará pronto”, agregó.

Ahora, descansa de sus vacaciones tras una temporada en el Al Nassr de Arabia Saudita en la que no pudo sumar títulos, aunque se despachó con 14 goles en 19 presentaciones, una cifra que asombra para un futbolista de 38 años. Ahora, espera por refuerzos para su equipo y en las próximas hora se confirmaría la contratación del marroquí Hakim Ziyech como el gran fichaje del mercado.

El álbum de fotos de las vacaciones de Cristiano Ronaldo

Así es el modelo de yate de Cristiano Ronaldo

(Azimut Yachts)

