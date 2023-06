Andrés Vombergar jugó su último partido en San Lorenzo: el club en el que jugará y la lupa sobre el mercado de pases del Ciclón

El esloveno entró en el segundo tiempo ante el Pincha (Reuters)

El empate en uno entre San Lorenzo y Estudiantes de La Plata fue el último partido de Andrés Vombergar con la camiseta azulgrana. El delantero de origen esloveno, que ingresó en el entretiempo del encuentro, dejará la institución de Boedo para marcharse a los Emiratos Árabes Unidos, ya que el Al Ittihad Kalba puso los ojos en él.

La dirigencia azulgrana, encabezada por Horacio Arreceygor, ya sabe que Vombergar activará la cláusula unilateral que solamente tiene vigencia durante junio y por la que emigrará sin dejarle un peso a la entidad azulgrana. Es más, el jugador el sábado viajará a la ciudad de Kalba para llevar a cabo la revisión médica y estampar la firma de su contrato por una temporada. Pero, ¿cuáles son los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión?

Según pudo averiguar Infobae, el primero y principal fue que la dirigencia del Santo no pudo comprar parte de la ficha del atacante de 28 años que había arribado en julio de 2022 en condición de libre. El segundo motivo tiene que ver con que en lo que va del 2023 no se llegó a un acuerdo entre el entorno del jugador y la dirigencia para la renovación del vínculo que contaba con dos cláusulas de salida, una en el mercado de pases de verano pasado y otra en el actual. Por último, hoy San Lorenzo no está en condiciones de igualar el salario que percibirá en tierras árabes, motivo por el cual el delantero, de 28 años, considera que es el momento adecuado para hacer una diferencia económica en su carrera.

Con la camiseta azulgrana, el lungo de 187 centímetros disputó 42 partidos y marcó 11 goles. Es una baja importante que se le suma a la de Ezequiel Cerutti, quien se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda recientemente y estará inactivo en lo que resta de este 2023. Al Pocho se le vence el contrato en diciembre, pero tendrá una renovación automática en caso de no recibir el alta médica antes del 31/12. Este jueves, el futbolista visitará al doctor Jorge Batista para tener un diagnóstico más detallado y la semana próxima será operado por este médico en su consultorio. Luego, comenzará con la rehabilitación.

El Gallego Insua también perderá a Federico Gattoni, que se irá a jugar al Sevilla de España. El marcador central fue vendido a principio del 2023 por un millón y medio de dólares, pero por un acuerdo entre ambas instituciones se quedará a vestir la camiseta azulgrana hasta el martes que viene, cuando San Lorenzo enfrente a Estudiantes de Mérida en el Nuevo Gasómetro para cerrar la fase de grupo de la Copa Sudamericana.

Por ahora, no hubo acuerdo entre los clubes para su continuidad, ya que el Ciclón debería hacerse cargo del seguro del defensor mientras permanezca en la Argentina. Además, el 8 de julio el plantel andaluz arrancará la pretemporada y la idea del entrenador José Luis Mendilibar sería contar con él.

Con la partida de estos dos futbolistas, el DT tendrá que afrontar los cinco encuentros que quedan del torneo doméstico con un plantel reducido. Y, para evitar seguir perdiendo jugadores a partir del 30 de junio, la dirigencia puso manos a la obra en varios contratos que entrarán en sus últimos seis meses, lo que significa que dichos futbolistas podrán negociar con otros clubes desde el 1° de julio.

El caso que más preocupa es el de Jalil Elías, una pieza fundamental para el orientador en el armado del equipo titular. En su contrato con la entidad de Boedo no figura una cláusula de salida, motivo por el cual San Lorenzo podría utilizarlo hasta fin de año, sin el peligro de que venga otro club y se lo lleve pagando la rescisión del vínculo. En las últimas horas, el mediocampista recibió una propuesta del Necaxa de México para adquirir sus servicios en el 2024, pero la misma no satisfizo.

El rosarino llegó al club a comienzos de 2021 de la mano de Diego Dabove. Y, si bien al principio fue bastante resistido, el volante central ganó protagonismo con el correr del tiempo y hoy es un hombre importante.

En tanto, existen otros casos cuyas continuidades parecen difícil de resolverse. Son las de Manuel Insaurralde, Siro Rosané y Mariano Peralta Bauer, a quienes les costó sumar rodaje bajo el mando del actual entrenador. Tanto el volante defensivo como el delantero, con un paso previo por Unión de Santa Fe, se destacan hoy en Reserva, mientras que el primero, que ya estuvo a préstamo en Universidad Católica de Ecuador y Gimnasia de La Plata, apenas sumó 15 minutos frente al Pincha desde la llegada de Insúa.

*Las principales alternativas del empate en La Plata

Además, los préstamos de Augusto Batalla y Facundo Altamirano vencerán el 31 de diciembre, aunque por el ex Patronato se podría llegar a negociar una renovación del vínculo. En lo que tiene que ver con el arquero titular, y capitán, su continuidad no está asegurada porque en el préstamo que tiene con San Lorenzo existe una cláusula de “repesca” a través de la cual River puede volver a contar con él cuando finalice el actual torneo argentino. A raíz de esto, la dirigencia millonaria ya tomó una postura: en este mercado de pases o en el de diciembre, que es cuando vencerá el contrato, si River no aplica la cláusula de repesca, Batalla será vendido.

Lo cierto es que el golero es uno de los secretos del éxito de San Lorenzo, el equipo menos goleado en lo que va la Liga Profesional de Fútbol, con ocho tantos recibidos en 21 encuentros disputados y dos penales atajados. El guardavalla de 27 abriles llegó a préstamo al club de Boedo en julio de 2021, procedente del conjunto de Nuñez. Cumplido el plazo de 18 meses, el Ciclón arregló una nueva cesión con el Millonario hasta diciembre 2023, sin opción obligatoria de compra.

En tanto, el experimentado Nicolás Blandi es otro que deberá arreglar su continuidad en este mercado de pases, ya que su contrato finalizará en diciembre. Lo mismo sucederá con Gonzalo Maroni, que disputó 45 minutos en La Plata, y Carlos La Roca Sánchez, que si termina el 2023 jugando el 70% de los partidos se ejecutará la cláusula de renovación automática por doce meses más.

Por último, dentro de todos los casos que había, hubo uno que ya resolvió su continuidad hasta diciembre de 2025. Se trata de Jeremías James, quien firmó la renovación por dos años y será tenido en cuenta por el entrenador azulgrana, tras recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

