La estrategia del Real Madrid en el mercado ante los rumores sobre Mbappé y la decisión de Ancelotti con Nico Paz

Carlo Ancelotti tendría decidido llevar a Nico Paz a la pretemporada con el primer equipo del Real Madrid

Continuando la línea de las últimas temporadas, Real Madrid tiene en mente retirarse del mercado de pases luego de quedarse con la ficha del joven inglés Jude Bellingham a cambio de más de 100 millones de euros al Borussia Dortmund. Los otras incorporaciones son las de Fran García (Rayo Vallecano) para sumarse al lateral izquierdo, Joselu (Espanyol) como centrodelantero y la vuelta de Brahim Díaz tras estar a préstamo en Milan. Pese a los rumores que vinculan a Kylian Mbappé (se iría a la carga por el francés la próxima temporada), la idea es no realizar ningún otro movimiento salvo alguna oportunidad de mercado.

Con este escenario planteado, Carlo Ancelotti tiene en mente comenzar la renovación generacional en ciertas posiciones del campo y buscará a lo largo de la temporada darle minutos a algunas jóvenes promesas. Según expresó el diario As, esto sucederá especialmente en la zona media, donde la triple competencia podría llegar a ser agotadora para el crotata Luka Modric (en septiembre cumplirá 38 años) y el alemán Toni Kross (33).

El diario madrileño puntualiza en el caso del juvenil Nico Paz, a quien cataloga como “la apuesta”. El rotativo sostiene que el joven nacido en Santa Cruz de Tenerife hace 18 años, pero que decidió representar los colores de la selección argentina, enamoró a Álvaro Arbeloa (entrenador del Juvenil A), encandiló a Raúl (DT del Real Madrid Castilla) y que agrada a Carlo Ancelotti (estratega del primer equipo). “El jovencísimo volante sigue dando pasos cortos pero firmes, madurando, escalando. Y una temporada que empezó como promesa del Juvenil A, la ha terminado como titular en el Castilla. Meritocracia. Pero quiere más y el club sabe que está capacitado. Por eso, en él se pondrán muchas fichas. Casi todas”, sentenció el mencionado medio.

Nico Paz viene de perderse el Mundial Sub 20 con la Argentina al no ser cedido por el Real Madrid (instagram)

El mediocampista está muy bien catalogado dentro del club. El técnico italiano, cuando lo convocó para el primer equipo, esbozó en conferencia de prensa que “tiene proyección”. Otro que se deshizo en elogios fue Kroos: “Este chico debería entrenar con nosotros todos los días. ¡Es buenísimo!”. Aunque aún no pudo tener su estreno oficial en el primer equipo (fue suplente contra Real Sociedad -La Liga- y ante Cacereño -Copa del Rey-) el entrenador habría tomado la decisión de llevarlo a la pretemporada que se realizará en Estados Unidos.

A lo largo de esta temporada, Nico Paz fue vital para que el Juvenil A obtuviera el triplete e importante para el Castilla, acumulando 13 goles en 40 presentaciones. Además, en la Youth League promedió un gol cada 91 minutos. “De Nico Paz gusta su carácter, que tiene calidad para dirigir y a la vez, corre por sus venas la sangre argentina de quien no rehúye un choque. Es muy completo, pudiendo jugar también por las bandas”, añadió el medio español.

El juvenil, hijo del ex futbolista Pablo Paz (ex Newell’s, Banfield e Independiente y formó parte del plantel ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y que llegó a los cuartos de final en el Mundial de Francia 1998), se perdió el Mundial Sub 20 al no ser cedido por el Real Madrid e incluso ya fue citado a la mayor por Lionel Scaloni durante la última fecha de eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

