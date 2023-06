La ejemplar charla del DT de la selección argentina Sub 17 de futsal en la goleada ante Uruguay: “No es momento de cargar ni tirar caños”

La ejemplar charla técnica del entrenador de la selección argentina Sub 17 de Futsal

La selección argentina goleó 6-0 a Uruguay en la segunda fecha del Sudamericano de futsal Sub 17 y durante el partido se vivió un momento singular en una de las charlas técnicas convocadas por el entrenador de la Albiceleste que se viralizó en las últimas horas.

Cuando el duelo estaba 5-0 y aún restaban varios minutos para el final, Santiago Basile reunió a sus dirigidos para darles una clase de espíritu deportivo. Es que con semejante diferencia en el marcador, el encuentro se había calentado y el técnico entendió que era necesario un discurso que deje en claro qué debía hacer el equipo”.

“Es momento de jugar, de mover la pelota, pero no es momento de cargar, tirar caños, entrar en roces boludos. Al rival lo respetamos. La mejor manera de respetarlo es seguir haciendo goles, seguir convirtiendo, definiendo y luchando. La mejor manera de respetarlo es haciendo goles, si tengo que hacer 8-9 goles, sigo haciendo goles. No entro en roces de querer pisar la pelota, tirar cañitos, porque eso no va con nosotros. Nosotros estuvimos 3 meses compitiendo, estos son los mementos en donde tenemos que demostrar que en esa competencia, estos valores nosotros los tenemos. Entonces respeten los valores de la selección, jugando y haciendo goles”, dijo el técnico de manera clara y concisa.

Al tratarse de adolescentes y en el marco de un torneo tan importante como el Sudamericano, las palabras de Basile se viralizaron en las últimas horas en las redes sociales y tuvieron mucha repercusión positiva. El Fair Play una parte clave en cualquier deporte y su discurso dejó en claro que también es un pilar del ADN del combinado nacional.

El resultado fue finalmente 6-0. Matías Soñer, Lautaro Martínez y Thiago Argañaraz marcaron en apenas 10 minutos de juego, mientras que en el complemento aparecieron nuevamente Argañaraz, Lucas Granda y Santino Pavazza para sellar el resultado final. Fue la segunda victoria consecutiva del combinado albiceleste que había iniciado su camino en la competencia con un 3-0 ante Perú.

Argentina es uno de los grandes favoritos del Sudamericano que se disputa en Paraguay y este miércoles selló el pase a la semifinal al superar 3-1 a Ecuador con tres tantos de Lucas Granda. El jueves se medirá nada menos que ante Brasil por el boleto a la gran final.

