El momento en el que un fanático de Garnacho invadió el campo tras la victoria de Argentina en Indonesia: la increíble selfie que logró

Un fanático irrumpió en el terreno de juego cuando finalizó el partido entre las selecciones de Argentina e Indonesia en Yakarta para saludar a su ídolo

El paso de la selección argentina por Asia en la fecha FIFA dejó un saldo de dos triunfos, ambos por 2-0 ante sus pares de Australia e Indonesia, pero también generó un furor en los fanáticos que se acercaron en masa a ver los encuentros que se disputaron en Beijing y Yakarta. Precisamente en esta última ciudad, uno de los aficionados logró burlar la seguridad e invadió el campo de juego para tomarse una fotografía con Alejandro Garnacho.

La curiosa situación aconteció cuando el encuentro ya había finalizado. En medio del saludo entre los futbolistas de ambos equipos, tomó protagonismo un sujeto vestido con una bermuda gris y una camiseta dividida con los colores de la Argentina e Indonesia y el número 49 que utiliza el delantero en el Manchester United. El individuo corrió hacia donde estaban los jugadores y fue directamente a encarar a Garnacho.

Con su teléfono celular en la mano y los corpulentos hombres de la seguridad persiguiéndolo por el terreno, el joven alcanzó a sacarse una selfie antes de ser capturado. Luego, mientras era retirado del campo, se lo vio sonriente y feliz por haber logrado el objetivo. Una vez fuera del estadio, el invasor dialogó con un periodista de ESPN.

“Estoy emocionado. Soy un gran fanático de Garnacho y por fin pude tener una foto con él”, expresó orgulloso el joven enseñando la selfie con su ídolo. “Yo solo le dije si me podía tomar una foto con él, pero no me respondió nada... Estoy sin palabras”, completó con la sonrisa que decretaba el mejor día de su vida.

La selección que dirige Lionel Scaloni no tuvo problemas para derrotar a los locales con goles de Leandro Paredes y Cristian Cuti Romero. A pesar de no contar con las presencias de Lionel Messi, Ángel Di María, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, entre otros titulares, los campeones del mundo ganaron sin sobresaltos.

En la rotación que empleó el técnico en esta gira se produjeron los debuts en la selección absoluta de Facundo Buonanotte y Garnacho. El extremo izquierdo de 18 años, quien no pudo disputar el Mundial Sub 20 por una lesión, optó por representar a la Albiceleste a pesar de la insistencia de España, su país natal, para sumarlo a las filas de la Roja.

“La idea es que los más jóvenes puedan sumar minutos y jueguen. Eso es lo más importante, más allá del juego y el funcionamiento del equipo que es lo que más nos interesa. Que disfruten y se vayan acoplando. Pero no hay que apurarlos”, indicó Scaloni una vez concluido el partido sobre los estrenos de Garnacho y Buonanotte.

Alejandro Garnacho en acción con la camiseta de la selección argentina ante Indonesia en Yakarta (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

