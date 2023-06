La llamativa reacción de Facundo Buonanotte cuando se enteró que iba a ser titular ante Indonesia

La sorpresa de Buonanotte tras ser titular ante Indonesia

El seleccionado argentino, sin su capitán Lionel Messi, derrotó a Indonesia por 2 a 0 en el último amistoso de la gira por Asia, previa al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá en 2026. Un golazo de Leandro Paredes, a los 37 minutos del primer tiempo, y un cabezazo de Cristian “Cuti” Romero, a los 10′ del complemento, le dieron la victoria a los campeones del mundo en el estadio estadio Gelora Bung Karno de Yakarta.

Te puede interesar: Argentina cerró la gira por Asia con una victoria 2-0 ante Indonesia

Sin su máxima estrella, liberado por el cuerpo técnico junto a Ángel Di María y Nicolás Otamendi, el equipo dirigido por Lionel Scaloni no mostró el mismo nivel que exhibió ante Australia (2-0) el pasado miércoles en Beijing, pero le alcanzó para cerrar la gira asiática con un saldo favorable antes de iniciar la competencia oficial.

Una de las caras nuevas en plena renovación fue la de Facundo Buonanotte, quien reconoció estar “soñando despierto” después de cumplir con su debut en la Scaloneta. El volante del Brighton hizo su primera intervención en el equipo campeón del mundo en Qatar y se convirtió en el 44° debutante con la camiseta argentina en la era de Lionel Scaloni. “Es una locura, el técnico me dio la confianza y me pidió que disfrute, me dijo que no era un partido para que demuestre, sino para que me conozca con mis compañeros”, reveló en diálogo con TyC Sports.

Te puede interesar: En Europa aseguran que un campeón del mundo está cerca de cambiar de equipo en el mercado de pases

El jugador surgido de Rosario Central, de 18 años, integró la formación titular y tuvo así revancha luego de no haber podido participar del Mundial Sub-20 en Argentina por la negativa de su club británico. “Fue una pena, lo hablamos con Ale (Garnacho), con quien compartí concentración”, dijo sobre su ausencia mundialista al igual que su compañero del Manchester United, quien justamente debutó en la mayor en el primer amistoso de la gira asiática.

Buonanotte también le brindó una entrevista a ESPN, donde confesó que tuvo que tomar “una pastillita para dormir”, cuando se enteró que iba a estar entre los once albicelestes. “Sería una falta de respeto compararme con Messi, él es el mejor del mundo y yo recién estoy comenzando mi carrera”, analizó.

Te puede interesar: Sin Messi, Di María y Otamendi, Scaloni apuesta por la rotación ante Indonesia

“Ahora hay que seguir sumando y mejorando para las Eliminatorias, dado que tenemos que dar una buena versión, porque somos los campeones del mundo”, cerró.

Cómo vivió Buonanotte su debut con la Selección

Luego del compromiso con Indonesia, los jugadores fueron liberados y de a grupos de 4 o 5 partieron para diversos destinos en aviones privados. El cuerpo técnico tiene pensado volar hacia la Argentina para participar de la despedida que protagonizará Maxi Rodríguez en el Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s, en tanto que algunos futbolistas emigraron hacia distintas capitales europeas para iniciar sus vacaciones.

SEGUIR LEYENDO