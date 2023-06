¿Garnacho titular? Lionel Scaloni prepara el equipo de la selección argentina para enfrentar a Indonesia

Alejandro Garnacho en el primer entrenamiento de la selección argentina en Indonesia

Argentina inició la recta final de su gira por Asia y Lionel Scaloni está ultimando detalles para definir el equipo que saltará al campo de juego del Gelora Bung Karno Stadium de Yakarta el próximo lunes desde las 9.30 (hora Argentina) para enfrentar a Indonesia en el segundo amistoso pautado. Ya sin Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Ángel Di María en el plantel, se espera que la Selección salga a jugar con una formación completamente alternativa.

Es un hecho que habrá, de base, tres cambios en relación al equipo que venció a Australia en China ya que los tres referentes fueron desafectados del plantel e iniciaron sus vacaciones en Argentina. Pero, además, se espera que el DT meta mano para darle minutos a otros jugadores que son parte de la delegación con el foco puesto en Alejandro Garnacho.

El delantero de 18 años debutó contra los oceánicos el pasado jueves y se especula con que podría ocupar uno de los sitios vacantes de la ofensiva junto con Julián Álvarez. El primer amistoso parte de la generación ofensiva fue propiedad de la Pulga y el Fideo, algo que ahora podría quedar en manos de los atacantes que hoy militan en los dos equipos de Manchester.

Todavía se desconoce si Dibu Martínez seguirá con minutos en el arco o si será el turno de Gerónimo Rulli, ya que hay que tener en cuenta que en el primer entrenamiento en Indonesia no tuvo un partido formal de once vs. once y el DT apenas realizó ejercicios en espacios reducidos con dos equipos de ocho jugadores por lado. El otro detalle debajo de los tres palos está en la presencia de Walter Benítez, el guardametas del PSV que en caso de hacer su estreno quedaría definitivamente blindado para la albiceleste.

En un estadio que estará colmado por 77 mil fanáticos que agotaron los tickets disponibles en apenas cinco minutos, habrá que esperar si el DT también decide continuar con la línea de cuatro o si opta por colocar una formación con tres en el fondo. Leonardo Balerdi, Germán Pezzella y Facundo Medina podrían acumular minutos, teniendo en cuenta que el hombre de Lens puede militar como lateral o central.

En la mitad de la cancha, podría ser el turno para Lucas Ocampos, Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso si apuesta por un 4-4-2, más allá de que también figuran como alternativas Guido Rodríguez, Facundo Buonanotte o Thiago Almada.

EL PLANTEL

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Vila), Gerónimo Rulli (Ajax) y Walter Benítez (PSV)

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Facundo Medina (Lens), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), y Marcos Acuña (Sevilla)

Mediocampistas: Leandro Paredes (Juventus), Enzo Fernández (Chelsea), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Facundo Buonanotte (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Tottenham) y Lucas Ocampos (Sevilla)

Delanteros: Julián Álvarez (Manchester City), Giovanni Simeone (Napoli), Alejandro Garnacho (Manchester United) y Nicolás González (Fiorentina)

