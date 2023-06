El conmovedor posteo de Alejandro Garnacho tras su debut en la Selección y la foto con la que sorprendió: la respuesta de su novia y de sus compañeros

Garnacho y la camiseta de la selección argentina: un encuentro que se demoró, pero llegó (Getty Images)

El triunfo de la selección argentina por 2 a 0 ante Australia regaló un hito de cara al ciclo pensando en el Mundial 2026: el debut de Alejandro Garnacho con el combinado mayor. El delantero, de 18 años, ingresó a los 28 minutos del segundo tiempo por Nicolás González y hasta pudo dejar su huella en el marcador luego de una gran acción de Messi.

Te puede interesar: Los memes tras la victoria de Argentina ante Australia: el furor por el debut de Garnacho y la gambeta de Messi que enloqueció a los fans

Su participación implica que Argentina ya sumó el primer casillero para cerrar legalmente la convocatoria del atacante. FIFA indica que los menores de 21 años podrán cambiar de selección si cumplen una serie de requisitos. Con estos minutos, ya España no podrá citarlo por –al menos– tres años. Es decir que en el caso que el nacido en Madrid modifique su elección en el futuro, sólo podrá unirse a la Furia Roja (con la que disputó algunos tests en juveniles) en junio del 2026.

El delantero nacido en Madrid, de familia argentina por parte de madre, ya había sido citado en dos ventanas FIFA por Lionel Scaloni: en una participó de los entrenamientos pero no fue tenido en cuenta para jugar, en la otra (en marzo) se lesionó. Además, el Manchester United negó su cesión tanto para el Sudamericano Sub 20 como para el Mundial de la categoría. Sí había estado bajo la tutela de Javier Mascherano en el torneo Maurice Revello en Francia (ex Esperanzas de Toulón).

Te puede interesar: Argentina dará el primer paso para “blindar” a Alejandro Garnacho: por qué todavía España puede citarlo

Garnacho contó con el inestimable apoyo de Eva García, su novia, que está embarazada y traerá al mundo al pequeño Enzo, primer heredero de ambos. La influencer compartió en redes sociales un par de publicaciones respaldándolo. “Vamos mi amor”, publicó, junto a dos corazones albicelestes. Al mismo tiempo, la española lució una remera alusiva, confirmando que también adoptó los colores del campeón del mundo.

Las publicaciones de Eva García

Conmovido por sus primeros pasos con la camiseta que eligió, Garnacho también se expresó en su cuenta de Twitter. Y eligió imágenes especiales para apuntalar sus palabras. “Y que si esto es un sueño, que jamás me despierten”, firmó, junto a una foto del momento de su ingreso por el punta de la Fiorentina, otra con el balón dominado y... una de niño, con la casaca del seleccionado.

Te puede interesar: Garnacho contó su historia familiar, por qué nunca dudó jugar para la Argentina y su reacción tras ver a Messi en la intimidad

“Yo no dudé nada porque me siento argentino, porque soy argentino. Apostaron por mí y yo lo tenía claro, es una Selección muy grande y una oportunidad muy buena. No me hace falta jugar tres partidos, si no debuto esta gira no importa: yo ya sé que quiero estar con Argentina”, había declarado en una entrevista en TyC Sports, en la que había contado de la existencia de la imagen de pequeño que sirvió como guiño para los hinchas, que tienen muchas esperanzas depositadas en él.

El posteo en Twitter en Garnacho, con sus sensaciones ante el debut

Sus palabras recibieron una catarata de respuestas de sus compañeros de Selección. “Qué bien te queda, hermano”, le escribió Lisandro Martínez, ausente por lesión. A su compañero en el United el extremo lo considera “como un padre”. “Vamos Ale, felicitaciones”, replicó Rodrigo De Paul. “Vamos, guacho”, rubricó Leandro Paredes.

Dibu Martínez, en tanto, le dedicó una historia en su cuenta de Instagram. “Felicitaciones por el debut”, redactó, junto a una instantánea del abrazo que se dieron post partido. El lunes, frente a Indonesia en Yakarta, tal vez tenga incluso mayor protagonismo, dado que algunos referentes, como Messi, Di María y Otamendi, fueron desafectados para que inicien su descanso.

Seguir leyendo: