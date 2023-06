Sin Messi, Di María y Otamendi, Scaloni apuesta por la rotación ante Indonesia

Lionel Scaloni aprovechará el amistoso para ver a jugadores que no suelen ser titulares (Reuter)

La selección argentina llegó a Indonesia este viernes y comienza su preparación para el partido ante el combinado local del lunes. Para este amistoso internacional, el técnico Lionel Scaloni planea hacer varios cambios en el equipo para darle minutos a aquellos que no sumaron ante Australia y además para suplir las ausencias de los tres futbolistas con más experiencia del plantel.

Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi fueron liberados de la nómina por orden del entrenador. “Fue decisión mía, no me lo pidieron ellos”, contó una vez terminado el triunfo 2-0 del miércoles en China. Allí mismo adelantó cuál era su plan para el próximo encuentro: “La idea es poder darle minutos a los chicos”. Por eso, si bien aún no ha confirmado los nombres propios que saltarán al campo de juego en Yakarta, es posible anticipar algunas de las modificaciones que realizará.

Luego de haber tenido descanso, Julián Álvarez se posiciona como posible titular frente a Indonesia. El delantero se sumó tarde a la concentración por los festejos de Manchester City en la Champions League y ahora sí tendría un lugar en el 11. Cabe recordar que por la ausencia de Lautaro Martínez, debido a que inició un tratamiento en uno de sus tobillos, el partido pasado el entrenador apostó por Nico González como falso 9, pero esa idea no continuará.

El otro que sería titular es Alejandro Garnacho. El punta del Manchester United, que debutó el miércoles con la camiseta de la Albiceleste, es candidato a ocupar el puesto que dejó vacante Ángel Di María y así tendría su primera chance desde el inicio. Allí aparece también la variante de Lucas Ocampos, un viejo conocido de este cuerpo técnico, que perdió terreno los últimos años pero que recibió el llamado nuevamente por sus actuaciones en Sevilla. Justamente su regreso, y el hecho de que Nahuel Molina no tiene un reemplazante natural, podría generar un cambio de esquema, con 3 centrales y un punta más.

La selección argentina ya está en Indonesia (@Argentina)

También ingresarían Thiago Almada, Giovani Lo Celso y Exequiel Palacios, en reemplazo de Lionel Messi, Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul. Una de las dudas es si el volante central será Leandro Paredes o Guido Rodríguez, ya que Enzo Fernández también entraría en la rotación. En la defensa, Nicolás Tagliafico ocuparía el sector izquierdo en lugar de Marcos Acuña, pero por cuestiones físicas tal vez el que ingrese allí sea Facundo Medina. A su vez, será el turno de Germán Pezzella en la zaga central por la salida de Nicolás Otamendi.

Por otro lado, en la nómina también está Facundo Buonanotte, el juvenil surgido de Rosario Central que se destaca en el Brighton de la Premier League, fue incluido en esta gira con la selección mayor después de no haber recibido el permiso para jugar el Mundial Sub 20. Su presencia entre los suplentes es una certeza, pero es una incógnita saber si sumará algunos minutos.

Habrá que ver si el entrenador también sienta en el banco a Emiliano Martínez. El arquero estrella del equipo podría ser sustituido por Gerónimo Rulli o por Walter Benítez, quien fue sumado a la gira en lugar de Franco Armani. Además, en el plantel están Giovanni Simeone y Leonardo Balerdi, dos de las nuevas caras, que no sumaron minutos ante Australia.

El próximo lunes 19, desde las 9.30 (hora argentina), la Selección se medirá ante Indonesia en el estadio Gelora Bung Karno de Yakarta. Una vez que termine la gira por Asia, los futbolistas tendrán vacaciones y luego regresarán a sus clubes de cara a la nueva temporada. El reencuentro será en septiembre con el comienzo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

