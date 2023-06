Los motivos por los que Gabriel Milito propuso que en las escuelas haya una materia que se llame Lionel Messi

El director técnico de Argentinos Juniors elogió al mejor futbolista del mundo

Gabriel Milito está llevando adelante un gran proceso como director técnico de Argentinos Juniors, equipo que está afianzado en la Liga Profesional, logrando resultados con una identidad de juego definida que lo han llevado a ser uno de los tres clubes argentinos que ya están clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores. Su manera de ver el fútbol y la experiencia acumulada como jugador lo convirtieron en un entrenador con mucho potencial.

Con un discurso serio y sereno, el ex defensor que pasó por Independiente, Zaragoza y Barcelona, además de la selección argentina, dejó un concepto que no pasó inadvertido en torno a Lionel Messi, quien junto con Diego Maradona, es el ícono máximo del fútbol no sólo en el país.

“En el caso de Leo, el tiempo puso las cosas en su lugar y podemos decir ahora que la casa está en orden después de haber ganado los tres títulos con la Selección. Me pone muy contento por él. Es un ejemplo y debería ser un espejo para muchísimos argentinos porque lo intentó y nunca dejó de hacerlo. Todo el tiempo jugó la ficha a ganador, era campeón o nada. Ya no servía salir subcampeón porque ya vimos cómo lo maltrataron”, dijo el Mariscal, quien compartió equipo con La Pulga en Barcelona, en declaraciones al programa ¿Cómo te va? (DSports Radio).

Milito continuó con sus elogios al mejor futbolista del mundo y lanzó una curiosa propuesta para los colegios: “En las escuelas primarias debería haber una materia que se llame: Lionel Messi. Habría que contarle a los chicos de 9 y 10 años la historia de él, de vida y de su vida futbolística. Todo lo que tuvo que luchar y sufrir para conseguir lo que más quería: ser campeón del mundo con Argentina. Pero tuvo que luchar porque venía de ser el Rey del Fútbol y vino a su país, al lugar que más quiere en el mundo, y sin embargo cada vez que no ganaba era liquidarlo”.

“Es un ejemplo para los chicos y para los grandes. Estamos en un país hermoso pero que hay mucha gente que la pasa mal. Por eso cuando digo que a Leo le tocó perder esas finales y la pasaba mal nunca dejó de insistir y de querer venir a la Selección. No se entregó nunca. Entonces, en un país donde hay gente que no llega a fin de mes o no tiene trabajo, qué mejor ejemplo que seguir el camino de Leo. Le costó llegar a la cima sin dejar de insistir. Y tuvo su premio”, finalizó con su concepto.

